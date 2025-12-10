Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
10.7 C
London
type here...
Subscribe
Bilder: Markus Dorer
Polizei & CoNewsletterKempten
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr auf der B12/Stephanstraße in Kempten zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach Angaben von Augenzeugen blockierten Einsatzkräfte einen schwarzen Audi und nahmen die Insassen fest.

„Es war sehr viel Polizei vor Ort und sofort erfolgte der Zugriff“, berichtet eine Augenzeugin. Bei der Aktion wurden die Scheiben des Fahrzeugs zerstört. Die Fahrbahn war während des Einsatzes blockiert, was zu einem Rückstau bis zur A7 führte.

Die Hintergründe des Einsatzes sind bislang unklar. Die Polizei bestätigte, dass es mehrere Festnahmen gab, verweist aber auf die Staatsanwaltschaft und gibt aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details bekannt.

Die Ermittlungen laufen, weitere Informationen sollen in Kürze folgen.

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
News

Therme Erding eröffnet hochwertige Palm Lounge

0
Wohlig warmes (Heil-)Wasser und Entspannung unter exotischen Großpalmen ohne Flugstress und Jetlag, dafür steht die größte Therme der Welt. Das privat betriebene Bad wurde nun um eine innovative Urlaubsebene ergänzt.
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel