Großeinsatz der Polizei in Kempten – Mehrere Festnahmen auf der B12/Stephanstraße

Kempten – Am Dienstagabend kam es gegen 17:20 Uhr auf der B12/Stephanstraße in Kempten zu einem größeren Polizeieinsatz. Nach Angaben von Augenzeugen blockierten Einsatzkräfte einen schwarzen Audi und nahmen die Insassen fest.

Bilder: Markus Dorer 1 von 4

„Es war sehr viel Polizei vor Ort und sofort erfolgte der Zugriff“, berichtet eine Augenzeugin. Bei der Aktion wurden die Scheiben des Fahrzeugs zerstört. Die Fahrbahn war während des Einsatzes blockiert, was zu einem Rückstau bis zur A7 führte.

Die Hintergründe des Einsatzes sind bislang unklar. Die Polizei bestätigte, dass es mehrere Festnahmen gab, verweist aber auf die Staatsanwaltschaft und gibt aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Details bekannt.

Die Ermittlungen laufen, weitere Informationen sollen in Kürze folgen.