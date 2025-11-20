Polizeibericht Augsburg und Region vom 20.11.2025

Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Mittwoch, den 19.11.2025 berichteten wir Folgendes:

Firnhaberau – Am Dienstag (18.11.2025) kam zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen in der Straße Am Grünland.

Gegen 14:45 Uhr war ein 47-Jähriger Radfahrer in der Straße am Grünland in Richtung Norden unterwegs. Eine 85-Jährige Radfahrerin kam ihm entgegen.

Aus noch unbekannter Ursache kam es zwischen den Radfahrern zum Zusammenstoß. Hierdurch kam die 85-Jährige zu Fall und verletzte sich den Kopf am Gehweg. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

Der 47-Jährige verletzte sich an den Händen.

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein unfallanalytisches Gutachten veranlasst. Bei beiden Beteiligten wurden Blutentnahmen durchgeführt.

Beide Beteiligte haben die deutsche Staatsangehörigkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Augsburg Ost unter 0821/323-2310 zu melden.

Ab hier neu:

Die 85-Jährige Radfahrerin ist zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben.

Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Unfallflucht

In der Zeit von Montag (17.11.2025), 17:00 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 15:00 Uhr beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto in der Straße „Am Grünland“.

Eine bislang unbekannte Person beschädigte dabei den grauen Toyota, der dort geparkt war. Anschließend entfernte sich der bislang Unbekannte offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Betrugsversuch – falscher Polizeibeamter

Am Mittwoch (19.11.2025) ereignete sich ein versuchter Betrug durch einen falschen Polizeibeamten. Eine 84-Jährige bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Gegen 15:00 Uhr erhielt die Frau einen sogenannten Schockanruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer erzählte ihr, dass in der Nähe eingebrochen wurde und ein Tatverdächtiger festgenommen worden sei. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfragte der falsche Polizeibeamten Wertgegenstände der Frau. Diese durchschaute den Betrugsversuch und die Polizei wurde verständigt. So entstand kein Schaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trickbetruges.

Bei den sogenannten Schockanrufen bringen Täter Bürgerinnen und Bürger durch verschiedenste Maschen und dem Aufbauen von Ängsten dazu, Bargeld oder andere Vermögenswerte zu übergeben.

Mit der Präventionskampagne #NMMO möchte die Bayerische Polizei alle Seniorinnen und Senioren noch besser vor Telefonbetrügern schützen.

Die Polizei gibt deshalb unter anderem folgende Tipps:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Überweisen Sie niemals Geld an Unbekannte. Seien Sie besonders vorsichtig bei ausländischen Konten.

Überprüfen sie Angaben persönlich durch telefonische Nachfrage bei der Behörde oder den jeweiligen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer.

Sensibilisieren Sie Ihre älteren Angehörigen und Bekannten.

Suchen Sie die Telefonnummer der jeweiligen Behörde selbst heraus.

Verständigen Sie bei verdächtigen Feststellungen umgehend den Polizeinotruf 110.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung an Auto

Im Zeitraum von Dienstag (18.11.2025), 17:30 Uhr bis Mittwoch (19.11.2025), 13:50 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung eines Autos in den Tilsiter Straße.

Im oben genannten Zeitraum beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen blauen Audi an der rechten Seite. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter 0821/323-2310 entgegen.

Haunstetten – Polizei sucht Zeugen nach E-Scooter Diebstahl

Am Dienstag (18.11.2025) zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Haunstetter Straße.

Eine 45-Jährige versperrte ihren E-Scooter mit einem Fahrradschloss bei der Endhaltestelle der Tram Linie 2.

Dabei handelt es sich um einen E-Scooter der Marke Evercross Typ EV10K in grün mit Versicherungskennzeichen. Hier entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Diebstahl geben können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer0821/323-2510 zu melden.

Haunstetten – Polizei ermittelt nach versuchtem Betrug – Falscher Arzt

Am Mittwoch (19.11.2025) kam es zu einem versuchten Betrug zum Nachteil eines Ehepaars durch einen falschen Arzt. Das Ehepaar bemerkte den Betrug und handelte richtig.

Der bislang unbekannte Täter gab sich am Telefon als Arzt aus.

Der Unbekannte gab zunächst vor, dass der Sohn des Ehepaares im Krankenhaus sei. Ärzte haben nun bei einer Not-OP einen metastasierenden Krebs festgestellt. Diesen könnte man nur mit Medikamenten aus den USA behandeln. Die Kosten für die Medikamente würden sich auf etwa 120.000 Euro belaufen und müssten vorgestreckt werden. Angeblich würden diese im Nachhinein von den Krankenkassen übernommen werden.

Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und verständigte zeitgleich die Polizei. Es entstand kein Vermögensschaden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Das Ehepaar besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor derartigen Betrügereien zu schützen:

Bleiben Sie bei Anfragen zu Ihren persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen äußerst wachsam und geben Sie hier keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen zu Ihnen ins Haus oder die Wohnung. Nutzen Sie hierbei beispielsweise eine Gegensprechanlage.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken Ihnen nie “Geldwechsler” oder “Prüfer” ins Haus.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme derartiger Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggeber/Unternehmen/Behörde immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer selbst.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei.bayern.de/nmmo