Donnerstag, November 20, 2025
Traktor mit Anhänger in Frauenstetten gestohlen: Polizei sucht Zeugen
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Wochenende wurde in Frauenstetten ein Traktor mit Anhänger gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Samstag, dem 15. November 2025, um 15:30 Uhr und Montag, dem 17. November 2025, um 10:00 Uhr in der Straße “Mühlanger”.

Diebstahl eines Mercedes MB 800 Traktors

Der bislang unbekannte Täter entwendete aus einer Garage einen Mercedes MB 800 Traktor in den Farben Rot und Weiß, zusammen mit dem dazugehörigen Anhänger. Der Beuteschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eines Kraftwagens aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09071 / 560 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel