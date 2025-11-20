Newsletter
Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter verursacht 2.000 Euro Schaden an geparktem Toyota
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unfallflucht in Augsburg: Unbekannter verursacht 2.000 Euro Schaden an geparktem Toyota

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Augsburger Firnhaberau wurde ein geparktes Auto in der Straße “Am Grünland” beschädigt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Montag, dem 17. November 2025, 17:00 Uhr, und Mittwoch, dem 19. November 2025, 15:00 Uhr.

Unbekannter Täter hinterlässt erheblichen Schaden

Das beschädigte Fahrzeug, ein grauer Toyota, war zum Zeitpunkt der Tat geparkt. Die unbekannte Person entfernte sich nach dem Vorfall vom Unfallort, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

