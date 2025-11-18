Unbekannter Täter stiehlt Mountainbike in Augsburg-Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Augsburg (ots) – In der Bärenstraße im Stadtteil Kriegshaber ereignete sich am Samstag, den 15. November 2025, ein Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter stahl im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr ein Mountainbike der Marke Ghost, Typ Nirvana Universal.

Diebstahl im vierstelligen Bereich

Der entstandene Beuteschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Aufgrund der Umstände ermittelt die Polizei in einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen.