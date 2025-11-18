Newsletter
Dienstag, November 18, 2025
6.8 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter Täter stiehlt Mountainbike in Augsburg-Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter stiehlt Mountainbike in Augsburg-Kriegshaber: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – In der Bärenstraße im Stadtteil Kriegshaber ereignete sich am Samstag, den 15. November 2025, ein Fahrraddiebstahl. Ein unbekannter Täter stahl im Zeitraum zwischen 19:30 Uhr und 23:00 Uhr ein Mountainbike der Marke Ghost, Typ Nirvana Universal.

Diebstahl im vierstelligen Bereich

Der entstandene Beuteschaden bewegt sich im vierstelligen Bereich. Aufgrund der Umstände ermittelt die Polizei in einem besonders schweren Fall des Fahrraddiebstahls.

Zeugen gesucht

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 bittet um Zeugenhinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegengenommen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Augsburg Stadt

Verkehrsunfall in Augsburg: 14-Jähriger von Auto erfasst und mitgeschleudert

0
Bei einem Verkehrsunfall nahe der Tramhaltestelle Brunntal in der...
Newsletter

Radfahrer (34) überfallen – Großeinsatz mit SEK in Neuburg an der Donau

0
Am Montagnachmittag hat ein mutmaßlicher Raubüberfall in der Neuburger...
Vermischtes

Bericht: Kessler-Zwillinge gestorben

0
Die Kessler-Zwillinge sind offenbar tot.Kessler-Zwillinge im Juli 2025, Frank...
Lokalnachrichten

Die gefährlichsten Straßen Bayerns 2024 – Bayerisch-Schwaben gleich viermal in den Top 10

0
Eine aktuelle Analyse der Unfallzahlen 2024 zeigt: Unter den...

Neueste Artikel