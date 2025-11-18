Newsletter
Kontrolle in Donauwörth: Fahren ohne Führerschein und Ladungssicherheitsverstöße festgestellt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Kontrolle in Donauwörth: Fahren ohne Führerschein und Ladungssicherheitsverstöße festgestellt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Freitag, den 14. November 2025, führte die Verkehrspolizei Donauwörth gemeinsam mit der Polizeiinspektion Donauwörth in der Sallingerstraße in Donauwörth eine umfassende Verkehrskontrolle durch. Die Aktion dauerte von 14 bis 17 Uhr und zielte darauf ab, Verkehrssicherheit zu gewährleisten und Verstöße zu ahnden.

Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt

Bei der Überprüfung eines 35-jährigen Autofahrers aus dem Landkreis Donau-Ries entdeckten die Beamten, dass der Mann nicht im Besitz der notwendigen Fahrerlaubnis war. Gegen den Fahrer, der kosovarischer Staatsbürger ist, wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt.

Verstöße gegen die Ladungssicherheit

Neben dem Verstoß gegen die Fahrerlaubnis stellten die Einsatzkräfte bei mehreren Verkehrsteilnehmern Mängel in der Ladungssicherheit fest. Insbesondere wurden sperrige Gegenstände im Auto ungesichert transportiert. In drei Fällen sahen sich die Beamten gezwungen, die Weiterfahrt zu untersagen, um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten.

