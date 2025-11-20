Newsletter
“E-Scooter der Marke Evercross in Augsburg gestohlen: Polizei sucht Zeugen”
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) In Haunstetten wurde am Dienstag, dem 18. November 2025, ein E-Scooter in der Haunstetter Straße gestohlen. Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18:00 Uhr und 22:45 Uhr.

Details zum geklauten E-Scooter

Die Besitzerin, eine 45-jährige Frau, hatte ihren E-Scooter bei der Endhaltestelle der Tram Linie 2 mit einem Fahrradschloss gesichert. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen grünen E-Scooter der Marke Evercross, Typ EV10K, welcher ein Versicherungskennzeichen trug. Der verursachte Beuteschaden liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Polizei Augsburg sucht Zeugen

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ist nun auf der Suche nach Zeugen, die Informationen zum Diebstahl geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegengenommen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel