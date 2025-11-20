Newsletter
Donnerstag, November 20, 2025
3.5 C
London
type here...
Subscribe
Falscher Arzt versucht 120.000 Euro Betrug an Augsburger Ehepaar: Polizei ermittelt
Polizei & Co
1 Min.Lesezeit

Falscher Arzt versucht 120.000 Euro Betrug an Augsburger Ehepaar: Polizei ermittelt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Haunstetten – Am Mittwoch, den 19. November 2025, kam es zu einem versuchten Betrug an einem Ehepaar durch einen falschen Arzt. Das Ehepaar bemerkte den Betrugsversuch und reagierte richtig.

Falscher Arzt täuscht Notfall vor

Der bislang unbekannte Täter rief das Ehepaar an und gab sich als Arzt aus. Er berichtete, dass der Sohn des Paares im Krankenhaus sei. Bei einer angeblichen Notoperation wurde laut dem Anrufer ein metastasierender Krebs festgestellt, der nur mit teuren Medikamenten aus den USA behandelt werden könne. Diese Medikamente sollten etwa 120.000 Euro kosten und müssten vorab bezahlt werden, angeblich mit späterer Erstattung durch die Krankenkassen.

Ehepaar durchschaut Betrugsmasche

Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizei. Dank ihres schnellen Handelns entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Polizei gibt Präventionshinweise

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

  • Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen wachsam und geben Sie keine Informationen preis.
  • Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Benutzen Sie eine Gegensprechanlage.
  • Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken niemals “Geldwechsler” oder “Prüfer” zu Ihnen nach Hause.
  • Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme solcher Personen umgehend den Polizeinotruf 110.
  • Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggebern, Unternehmen oder Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer eigenständig.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Verkehrsunfall mit fünf beteiligten Fahrzeugen in Augsburg

0
Augsburg – Am heutigen Morgen kam es gegen 9:15...
Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Polizeipräsidium Oberbayern Süd

23-Jähriger stirbt bei Baumfällarbeiten in Seeshaupt: Kripo ermittelt nach Arbeitsunfall

0
Am Dienstag, den 18. November 2025, ereignete sich im...
Aichach Friedberg

Unfall auf Höhe Anwalting – Vollsperrung zwischen Mühlhausen und Rehling

0
Am Montagnachmittag kam es auf der Staatsstraße 2381 zwischen...
Dillingen

Zug entgleist nach Crash mit LKW – Unfall in Steinheim im Kreis Dillingen

0
Am Donnerstagnachmittag (21.08.2025) ist es auf der Zugstrecke zwischen...

Neueste Artikel