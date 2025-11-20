Falscher Arzt versucht 120.000 Euro Betrug an Augsburger Ehepaar: Polizei ermittelt

Augsburg (ots) Haunstetten – Am Mittwoch, den 19. November 2025, kam es zu einem versuchten Betrug an einem Ehepaar durch einen falschen Arzt. Das Ehepaar bemerkte den Betrugsversuch und reagierte richtig.

Falscher Arzt täuscht Notfall vor

Der bislang unbekannte Täter rief das Ehepaar an und gab sich als Arzt aus. Er berichtete, dass der Sohn des Paares im Krankenhaus sei. Bei einer angeblichen Notoperation wurde laut dem Anrufer ein metastasierender Krebs festgestellt, der nur mit teuren Medikamenten aus den USA behandelt werden könne. Diese Medikamente sollten etwa 120.000 Euro kosten und müssten vorab bezahlt werden, angeblich mit späterer Erstattung durch die Krankenkassen.

Ehepaar durchschaut Betrugsmasche

Das Ehepaar erkannte den Betrugsversuch und informierte umgehend die Polizei. Dank ihres schnellen Handelns entstand kein Vermögensschaden. Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen.

Polizei gibt Präventionshinweise

Um sich vor solchen Betrugsmaschen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

Seien Sie bei Anfragen zu persönlichen Daten oder Vermögensverhältnissen wachsam und geben Sie keine Informationen preis.

Lassen Sie keine fremden Personen in Ihr Haus oder Ihre Wohnung. Benutzen Sie eine Gegensprechanlage.

Banken, Sparkassen, Polizei oder andere Behörden schicken niemals “Geldwechsler” oder “Prüfer” zu Ihnen nach Hause.

Verständigen Sie bei Kontaktaufnahme solcher Personen umgehend den Polizeinotruf 110.

Suchen Sie für einen Rückruf bei Auftraggebern, Unternehmen oder Behörden immer selbst die Telefonnummer heraus und wählen Sie die Nummer eigenständig.

Weitere Tipps und Informationen finden Sie unter folgenden Links: