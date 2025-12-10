Newsletter
1 Min.Lesezeit

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg-West und Neusäß für eine komplette Sperrung der Autobahn und massive Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Gegen 20 Uhr verlor ein Sattelzug, der von München in Richtung Stuttgart unterwegs war, kurz vor Neusäß die Kontrolle. Der 40-Tonner prallte zunächst gegen die linke Betonleitplanke, geriet ins Schleudern und stürzte schließlich um. Das Fahrerhaus wurde dabei abgerissen und nach vorne weggeschoben.

Trümmerteile schleuderten über beide Fahrtrichtungen und beschädigten mehrere entgegenkommende Fahrzeuge. Laut Polizei blieb es trotz der gefährlichen Situation bei glücklicherweise nur leichten Verletzungen.

Der 55-jährige Lkw-Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem zerstörten Fahrerhaus befreit werden und kam mit leichten Blessuren ins Krankenhaus.

Da der Lastwagen große Mengen an Käse, Milch und weiteren Kühlwaren geladen hatte, mussten Feuerwehr und THW den gesamten Auflieger per Hand ausräumen, bevor ein Kran das Wrack bergen konnte. Die Arbeiten dauerten bis tief in die Nacht.

Die Fahrtrichtung Stuttgart blieb währenddessen komplett gesperrt. Fahrzeuge im Rückstau wurden langsam an der Unfallstelle vorbeigeleitet, weiterer Verkehr wurde bereits in Augsburg ausgeleitet.

Die Polizei ermittelt nun zur genauen Unfallursache.

