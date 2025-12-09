Die Frau wurde soeben wohlbehalten im Bereich Langweid gefunden. Wir danken für die Unterstützung.
72-Jährige aus Augsburg-Lechhausen vermisst – Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung
