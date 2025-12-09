A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

Auf der A8 zwischen der Anschlussstelle Augsburg-West und Neusäß in Fahrtrichtung Stuttgart ist am Abend ein Lkw umgekippt. Die Richtungsfahrbahn Stuttgart ist aktuell vollständig gesperrt. Polizei und Rettungskräfte befinden sich im Einsatz.



Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen – Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren.