Polizeibericht Augsburg vom 09.12.2025

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – In der Zeit von Montag (01.12.2025), 12.00 Uhr, bis Samstag (06.12.2025), 13.30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Robert-Bosch-Straße.

Der silberne Renault Clio wurde linksseitig beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – In der Zeit von Mittwoch (03.12.2025), 18.30 Uhr, bis Donnerstag (04.12.2025), 11:30 Uhr, touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein geparktes Auto in der Kolbergstraße.

Am blauen Opel Adam wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 400 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Lechhausen – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Am Montag (08.12.2025) verursachte ein 90-jähriger Autofahrer einen Verkehrsunfall mit zwei weiteren beteiligten Autos in der Schenkendorfstraße.

Gegen 09.45 Uhr verwechselte der 90-Jährige offenbar Gas und Bremse. Hierdurch prallte sein VW Golf zunächst auf einen Mini. Dieser wurde durch den Aufprall auf einen Mitsubishi aufgeschoben. Im weiteren Verlauf touchierte der 90-Jährige mit seinem Auto ein Verkehrsschild und einen Zaun. Schließlich kam das Auto in einem Vorgarten zum Stehen. Der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 90-Jährigen.

Der 90-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungen

Hochfeld – Am Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter eine Wohnungstür in der Von-Richthofen-Straße mit Graffiti.

In der Zeit von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr besprühten die Unbekannten die Wohnungstür mit Farbe. Der Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Göggingen – In der Zeit von Donnerstag (04.12.2025), 20.00 Uhr, bis Samstag (06.12.2025), 06.00 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen Stromkasten in der Pfarrer-Herz-Straße mit Graffiti.

Der Stromkasten wurde mit Farbe besprüht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Göggingen – Am Montag (08.12.2025) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Widdersteinstraße mit Graffiti.

In der Zeit von 13.00 Uhr bis 22.30 Uhr wurde die Garage mit Farbe besprüht. In unmittelbarer Nähe wurden zudem eine weitere Garage sowie ein Mülltonnenhäuschen mit Graffiti festgestellt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Haunstetten – Am Montag (08.12.2025) gab sich ein bislang unbekannter Täter als Händler für Trödel aus und erbeutete Wertsachen einer 78-Jährigen.

Gegen 11.00 Uhr meldete sich der Unbekannte zunächst telefonisch und gab sich als Händler für Trödel aus. Die 78-Jährige wollte Trödel veräußern und lud den Unbekannten ein. Nach kurzer Begutachtung interessierte sich der Unbekannte für Schmuck. Hierfür machte er eine Anzahlung als Pfand im niedrigen dreistelligen Euro Bereich. Offenbar entwendete der Unbekannte unbemerkt Schmuck im niedrigen vierstelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls.

Die Polizei rät:

Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!

Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit.

Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!

Die Masche:

Bei dieser Masche versuchen Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, in dem sie sich als Handwerker ausgeben und angeblich dringende Arbeiten in der Wohnung der betroffenen Personen durchführen müssen. Die zumeist männlichen Täter behaupten, sie wären von der Hausverwaltung beauftragt, um z.B. unaufschiebbare Überprüfungen an der Wasserinstallation vornehmen zu müssen. Hierbei geht der falsche Handwerker sehr aufdringlich vor. Wenn er Zutritt zur Wohnung bekommt, sorgt er meist dafür, dass die Wohnungstür einen Spalt offen bleibt. Während der Täter das ahnungslose Opfer ablenkt (es z.B. in die Küche oder im Badezimmer bittet, das Wasser abwechselnd heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.

Hochfeld – Am Montag (08.12.2025) besuchte ein bislang unbekannter Täter eine Gaststätte in der Hartmannstraße und entwendete Bargeld.

Gegen 23.45 Uhr befand sich der Unbekannte als letzter Gast in der Bar. Die Angestellten reinigten bereits die Gaststätte und verließen hierzu offenbar auch für kurze Zeit den Gastraum. Der Unbekannte nutzte die Gelegenheit und entwendete Bargeld. Der Beuteschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 180 cm groß, kräftige Statur, deutsch mit ausländischem Akzent, osteuropäisches Aussehen, keine Brille, kein Bart, bekleidet mit einer dunkelgrauen Jogginghose und dunkler Jacke

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Innenstadt – Am Montag (08.12.2025) entwendete eine 38-Jährige Kleidungsstücke aus einem Bekleidungsgeschäft in der Maximilianstraße.

Gegen 18.00 Uhr nahm die 38-Jährige mehr als die erlaubte Menge Kleidung mit in die Umkleide. Eine Mitarbeiterin beobachtete sie dabei. Bei Überprüfung der Umkleidekabine fand die Mitarbeiterin entfernte Diebstahlsicherungen auf. Zwischenzeitlich verließ die Frau den Laden. Die Polizei wurde alarmiert und kontrollierte die 38-Jährige. Hierbei konnten die entwendeten Kleidungsstücke sowie weiteres Diebesgut aufgefunden werden. Der Beuteschaden liegt im unteren dreistelligen Bereich. Zudem fanden die Beamten entsprechendes Werkzeug bei der 38-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls gegen die 38-Jährige.

Die 38-Jährige besitzt die spanische Staatsangehörigkeit.

Bärenkeller – Polizei ermittelt nach Fahrt ohne Führerschein

Am Montag (08.12.2025) war ein 48-Jähriger mit einem manipulierten E-Scooter in der Straße „Holzweg“.

Gegen 11.30 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Mann, da er augenscheinlich zu schnell fuhr. Bei der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der E-Scooter des Mannes bis zu 45 km/h beschleunigte. Aufgrund der Geschwindigkeit wäre ein entsprechender Führerschein erforderlich gewesen. Diesen besaß der Mann jedoch nicht. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Verstoß gegen die Fahrzeug-Zulassungsverordnung gegen den 48-Jährigen.

Der 48-Jährige besitzt die türkische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Fahrt unter Drogeneinfluss

Am Montag (08.12.2025) war ein 34-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Sebastianstraße unterwegs.

Gegen 14.30 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Der Mann hatte zuvor während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf Kokain. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Außerdem lag gegen den 34-Jährigen ein aktuelles Fahrverbot vor. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Fahren trotz Fahrverbots sowie einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 34-Jährigen.

Der 34-Jährige besitzt die moldauische sowie die portugiesische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt Fahrer unter Alkoholeinfluss

Am Montag (08.12.2025) war ein 47-Jähriger unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein in der Grottenau unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr verständigte ein Verkehrsteilnehmer die Polizei. Dieser meldete einen Autofahrer mit unsicherer Fahrweise. Zudem habe der Autofahrer ein Rotlicht missachtet. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch bei dem 34-Jährigen fest. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 47-Jährigen. Der 47-Jährige war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 47-Jährigen.

Der 47-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Sexualdelikt

Am Montag (08.12.2025) belästigte ein 35-Jähriger offenbar eine bislang unbekannte Frau in der Haunstetter Straße.

Gegen 19.00 Uhr sprach der 35-Jährige eine 31-Jährige an. Diese wechselte daraufhin die Straßenseite. Dort wurde die 31-Jährige von einer bislang unbekannten Frau angesprochen. Der 35-Jährige habe sie zuvor unsittlich berührt sowie verbal belästigt. Die 31-Jährige verständigte daraufhin die Polizei. Beamte trafen den 35-Jährigen wenig später an und nahmen ihn fest. Die unbekannte Frau entfernte sich vor Eintreffen der Polizeibeamten.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

Weiblich, schulterlange Haare, 35-40 Jahre, Mütze, die Frau führte einen Hund mit

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Sexualdeliktes gegen den 35-Jährigen.

Die Polizei sucht die bislang unbekannte Frau. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Mitte unter der Telefonnummer 0821/323-2110.

Der 35-Jährige besitzt die eritreische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei stoppt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Am Dienstag (09.12.2025) war ein 32-jähriger E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss in der Konrad-Adenauer-Allee unterwegs.

Gegen 00.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 32-Jährigen fest. Die Beamten veranlassten eine Blutentnahme und unterbanden die Weiterfahrt. Die Beamten stellten den E-Scooter sicher.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 32-Jährigen.

Der 32-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.