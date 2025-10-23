Newsletter
Donnerstag, Oktober 23, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Buchautor Hans Helmreich
Augsburg StadtFreizeitZoo Augsburg
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Veranstaltungstipp: Vortrag im Umweltbildungszentrum – Sind Zoos noch zeitgemäß?

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Augsburg – Sind Zoos heute noch zeitgemäß oder sollten Wildtiere ausschließlich in ihrer natürlichen Umgebung leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Journalist und Buchautor Hans Helmreich in einem Vortrag, zu dem der Zoo Augsburg am Freitag, 24. Oktober 2025, einlädt.

Von 18 bis 20 Uhr berichtet Helmreich im Umweltbildungszentrum (UBZ) am Botanischen Garten Augsburg von seinen Erfahrungen als freiwilliger Helfer in einem südafrikanischen Wildreservat. Der Eintritt ist frei.

Der ehemalige Redaktionsleiter des Bayerischen Rundfunks und Autor des Buches „Zoos in Bayern – Erholung, Wissen, Artenschutz“ gibt spannende Einblicke in den Alltag afrikanischer Wildtiere und zeigt, wie eng Mensch und Natur miteinander verbunden sind – zwischen Artenschutz, Forschung und den Schattenseiten von Wilderei und Umweltzerstörung.

Ort: Umweltbildungszentrum Augsburg (UBZ) am Botanischen Garten

Zeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 18:00–20:00 Uhr

Eintritt: frei

Weitere Infos unter: www.ubz-augsburg.de

Presse Augsburg
Presse Augsburg
Newsdesk der Presse Augsburg Medien-Redaktion.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz der Polizei in Erding: Verkehrssperren auf der Hohenlindener Straße

0
Derzeit läuft ein größerer Polizeieinsatz in Erding im Bereich...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 21.10.2025

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Polizeieinsatz in Erding: Missverständnis bei Bundeswehrübung führt zu Schussabgabe und Verletztem

0
Eine Person mit Langwaffe wurde heute gegen 17:00 Uhr in Altenerding gemeldet, was einen großen Polizeieinsatz auslöste. Die Einsatzzentrale schickte starke Kräfte in die Hohenlindener Straße.
FC Augsburg

Große Freude zum Schulanfang: FC Augsburg-Profis besuchen Erstklässler in Stadt und Landkreis Augsburg

0
Ein besonderes Erlebnis zum Schulstart: Am Dienstag machte sich der komplette Kader des FC Augsburg auf den Weg in die Grundschulen der Stadt und des Landkreises, um die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler persönlich zu begrüßen. Bereits zum 13. Mal fand die beliebte Schulaktion statt, bei der die Profis und Trainer den Kindern nicht nur ein Lächeln ins Gesicht zauberten, sondern auch FCA-Turnbeutel, Autogrammkarten und jede Menge gute Laune mitbrachten.
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 22.10.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel