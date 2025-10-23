Veranstaltungstipp: Vortrag im Umweltbildungszentrum – Sind Zoos noch zeitgemäß?

Augsburg – Sind Zoos heute noch zeitgemäß oder sollten Wildtiere ausschließlich in ihrer natürlichen Umgebung leben? Mit dieser Frage beschäftigt sich der Journalist und Buchautor Hans Helmreich in einem Vortrag, zu dem der Zoo Augsburg am Freitag, 24. Oktober 2025, einlädt.

Von 18 bis 20 Uhr berichtet Helmreich im Umweltbildungszentrum (UBZ) am Botanischen Garten Augsburg von seinen Erfahrungen als freiwilliger Helfer in einem südafrikanischen Wildreservat. Der Eintritt ist frei.

Der ehemalige Redaktionsleiter des Bayerischen Rundfunks und Autor des Buches „Zoos in Bayern – Erholung, Wissen, Artenschutz“ gibt spannende Einblicke in den Alltag afrikanischer Wildtiere und zeigt, wie eng Mensch und Natur miteinander verbunden sind – zwischen Artenschutz, Forschung und den Schattenseiten von Wilderei und Umweltzerstörung.

Ort: Umweltbildungszentrum Augsburg (UBZ) am Botanischen Garten



Zeit: Freitag, 24. Oktober 2025, 18:00–20:00 Uhr



Eintritt: frei



Weitere Infos unter: www.ubz-augsburg.de