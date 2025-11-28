Newsletter
Freitag, November 28, 2025
9.5 C
London
type here...
Subscribe
Geldautomat in Meitingen gesprengt: Polizei sucht Zeugen und sachdienliche Hinweise
Bayerisches Landeskriminalamt
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Geldautomat in Meitingen gesprengt: Polizei sucht Zeugen und sachdienliche Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Freitag, den 28. November 2025, erschütterte eine Explosion die kleine Stadt Meitingen. In einem Supermarkt in der Via-Claudia 1 wurde gegen 3:00 Uhr ein Geldautomat durch Sprengstoff in die Luft gesprengt. Die vier mutmaßlichen Täter konnten in einem dunklen PKW entkommen.

Ermittlungen durch das Bayerische Landeskriminalamt

Die Verantwortung für die Ermittlungen hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernommen. Die genaue Untersuchung des verwendeten Sprengstoffs soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Aufruf zur Mithilfe der Bevölkerung

Das BLKA bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Meitingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder im Vorfeld der Tat verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung gemacht hat, soll sich melden. Auch sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug könnten helfen.

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

64 Mal pro Stunde: Poller-Chaos am Augsburger Christkindlesmarkt

0
Augsburg schützt den Christkindlesmarkt erstmals mit mobilen Pollern in der Maximilianstraße. Die 450 Kilogramm schweren Sperren müssen für jede Straßenbahn weggehievt werden – 64 Mal pro Stunde. Sechs Sicherheitsmitarbeiter sind im Dauereinsatz.
Augsburg Stadt

Nach Tod von dreifacher Mutter: Mordanklage in Augsburg

0
Viermal in den Kopf geschossen: Der 29-jährige Angeklagte soll...
Newsletter

A96 bei Landsberg: 31-Jährige rammt Auto mehrfach – Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

0
Ein gefährlicher Zwischenfall auf der A 96 endete am...
Polizei & Co

Jogger bei Friedberg von vier Männern nach sexuellem Vorfall angegriffen – Polizei sucht Zeugen

0
Augsburg - Am vergangenen Mittwochabend (19.11.2025) wurde ein Jogger...
Polizei & Co

15-jährige Tamara M. aus Bobingen vermisst – Polizei sucht nach Hinweisen

0
Augsburg - Seit dem 23. November 2025 wird die...

Neueste Artikel