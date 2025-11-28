Geldautomat in Meitingen gesprengt: Polizei sucht Zeugen und sachdienliche Hinweise

In der Nacht zum Freitag, den 28. November 2025, erschütterte eine Explosion die kleine Stadt Meitingen. In einem Supermarkt in der Via-Claudia 1 wurde gegen 3:00 Uhr ein Geldautomat durch Sprengstoff in die Luft gesprengt. Die vier mutmaßlichen Täter konnten in einem dunklen PKW entkommen.

Ermittlungen durch das Bayerische Landeskriminalamt

Die Verantwortung für die Ermittlungen hat das Bayerische Landeskriminalamt (BLKA) übernommen. Die genaue Untersuchung des verwendeten Sprengstoffs soll in den kommenden Tagen im Kriminaltechnischen Institut (KTI) des Landeskriminalamtes in München stattfinden.

Aufruf zur Mithilfe der Bevölkerung

Das BLKA bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Wer in den Nachtstunden im Bereich des Tatorts in Meitingen verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat oder im Vorfeld der Tat verdächtige Wahrnehmungen in der Umgebung gemacht hat, soll sich melden. Auch sachdienliche Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Fluchtfahrzeug könnten helfen.

Hinweise nimmt das Bayerische Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 089 / 1212 – 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.