Hotel-Deals am Black Friday – Barceló lockt mit Rabatten bis zu 55 %

Einst nur ein Aktionstag für vergünstigte Elektrogeräte hat sich der Black Friday mittlerweile zu einem der besten Tage für Urlaubsbuchungen entwickelt. Der Hauptgrund dafür sind Hotelketten wie Barceló, die mit satten Rabatten bis zu 55 % locken. Ob Ihre nächste Reise in Spanien oder außerhalb Europas – zum Beispiel in Dubai, Marokko oder den Malediven – stattfinden soll, bleibt Ihnen überlassen. Mit mehr als 300 4- und 5-Sterne-Hotels an unterschiedlichen Destinationen wartet ein tolles Angebot.

Wie Sie die Angebote von Barceló nutzen und bei Ihrem nächsten Urlaub richtig sparen

Bevor Sie die Black Friday Hotel Deals von Barceló nutzen, sollten Sie wissen, wie Sie den bestmöglichen Rabatt bekommen. Zum Glück ist das ganz einfach – gehen Sie einfach folgendermaßen vor:

Früh buchen : Je früher Sie buchen, desto besser. Die beliebtesten Reiseziele sind nun mal schnell ausgebucht. Flexibel bleiben : Wenn Sie bei den Reisezeiten flexibel sind, finden Sie bessere Tarife und profitieren von einer größeren Verfügbarkeit. Barceló beitreten : Treten Sie dem Programm von Barceló bei, um exklusive Vorteile wie flexible Buchungen und extra gute Rabatte zu erhalten. Black Friday Code nutzen : Bereits ohne Code ist ein Rabatt von bis zu 40 % möglich. Wenn Sie richtig sparen möchten, müssen Sie jedoch den Rabattcode 25BF15 nutzen. Geben Sie ihn einfach auf der Website von Barceló ein und schon sind bis zu 55 % möglich.

Mit diesen Tipps können Sie bei Ihrem nächsten Urlaub richtig sparen, ohne irgendwelche Abstriche machen zu müssen.

Es fehlt nicht an tollen Destinationen

Trotz hoher Rabatte ist Ihre Auswahl keineswegs auf zwei oder drei verschiedene Hotels beschränkt. Gerade in Spanien warten richtig gute Angebote. Zum einen gibt es All-inclusive Hotels für Familien, die wirklich alles abdecken, zum anderen finden sich auch andere Angebote wie etwa Erwachsenenhotels, in denen Singles oder Paare in aller Ruhe entspannen können. Schauen wir uns einige der besten an!

Andalusien

Trotz Metropolen wie Barcelona und Madrid gilt Andalusien für viele Reisende als das Herz Spaniens. Das überrascht nicht, denn mit zahlreichen historischen Denkmälern, wunderschönen Landschaften und traumhaften Stränden bietet die Region so ziemlich alles, wofür das Land bekannt ist. Unter anderem die Stadt Granada mit ihrer majestätischen Alhambra hat sich von einem Geheimtipp zu einem der bekanntesten Reiseziele Europas entwickelt. Als Hotel bietet sich hier etwa das Barceló Isla Canela an. Es befindet sich direkt an der Costa de la Luz, womit es Zugang zu einigen der besten Strände Spaniens hat.

Barcelona

Barcelona ist so beliebt unter Touristen, dass nicht einmal die Hauptstadt Madrid trotz all ihrer Attraktionen in puncto Besucherzahlen mithalten kann. Abgesehen von kulturellen Highlights wie der Sagrada Familia und tollen Ausblicken im Park Güell gibt es auch viele kulinarische Erlebnisse, darunter weltbekannte Restaurants wie das Disfrutar, das mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde. Gut essen, kann man allerdings auch in einem der Hotels von Barceló. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Occidental Barcelona 1929 mit seiner ausgezeichneten Lage Nähe der Plaça d’Espanya? Die Plaça d’Espanya ist einer der größten Plätze Spaniens und sprüht nur so vor kulinarischen Erlebnissen und Shoppingmöglichkeiten.

Balearen

Obwohl Ibiza dank seiner weltberühmten Events eine beliebte Destination der Balearen ist, zieht Mallorca nach wie vor am meisten Touristen an. Insbesondere Deutsche und Briten lieben den Charme der Insel, was angesichts des lebhaften Nachtlebens, der schönen Strände und vieler Naturerlebnisse wahrlich keine Überraschung ist. Im Grunde braucht es also nur ein gutes Hotel, um die Insel in ihrer vollen Pracht zu erleben. Das Occidental Playa de Palma gehört definitiv zu den besten Optionen. Da es sich nur knapp 15 Minuten vom Flughafen PMI und Palma entfernt befindet, ist die Anreise komplett stressfrei. Bis zum Strand sind es gerade mal um die 200 Meter. Sollten Sie trotzdem lieber im Pool baden wollen, können Sie zwischen einem beheizten Außen- und Innenpool wählen. Wenn Sie ein reines Erwachsenenhotel suchen, sollten Sie einen Blick auf das Barceló Illetas Albatros werfen. Gerade Wellnessliebhaber kommen hier voll auf ihre Kosten – es warten großzügige Terrassen, Infinity-Pools mit balinesischen Liegen und sogar ein großer Whirlpool.

Kanarische Inseln

Neben den Balearen sind auch die Kanarischen Inseln eine beliebte Destination und Barceló ist hier bestens aufgestellt. Bei den Hotelangeboten auf Teneriffa stechen zum Beispiel die Royal Hideaway Corales Suites hervor. Das Luxusresort am Meer bietet geräumige Suiten, darunter viele mit imposanten Terrassen. Erwähnenswert ist auch das gehobene gastronomische Angebot. Wenn Sie in Ihrem Hotelzimmer leckere Tapas oder eine gut zubereitete Paella genießen möchten, können Sie mit dieser Unterkunft nichts falsch machen. Auf Lanzarote kann das Barceló Playa Blanca überzeugen. Das Küstenresort ist vor allem für seinen 180 Meter langen Infinity-Pool bekannt. Es richtet sich an Paare oder Urlauber, die großen Wert auf Entspannung legen.

Dubai

Natürlich bietet Barceló nicht nur tolle Angebote in Spanien, sondern auch in anderen Ländern Europas und sogar im außereuropäischen Ausland, darunter die Karibik, die Malediven und die Vereinigten Arabischen Emirate. Bei den Vereinigten Arabischen Emiraten ist natürlich Dubai das Aushängeschild schlechthin. Früher nur eine sandige Wüste, hat sich das Emirat im Laufe der Jahre zu einer der gefragtesten touristischen Destinationen überhaupt entwickelt. Insbesondere Luxusurlauber kommen hier auf ihre Kosten. Im Barceló Al Jaddaf, das sich nur knapp 10 Autominuten vom Flughafen DXB befindet, wartet eine traumhafte Unterkunft mit Blick auf die Skyline, exzellentem Service und einem umfassenden Wellnessbereich. Für geschäftliche Zwecke gibt es Tagungs- und Veranstaltungsräume. Das Al Jaddaf Hotel ist damit eine perfekte Destination, um Freizeit und Geschäftliches miteinander zu verbinden.