Falsche Wasserableser stehlen in Wohnungen in Augsburgs Innenstadt und Göggingen

Augsburg – Am heutigen Donnerstag, dem 04. Dezember 2025, ereigneten sich in Augsburg zwei Diebstahlsdelikte, bei denen die Täter nach einem identischen Muster vorgingen. In beiden Vorfällen konnten unbekannte Täter Geld und Wertgegenstände erbeuten.

Diebstahl in der Augsburger Innenstadt

Gegen 12.00 Uhr klingelten zwei bislang unbekannte Männer bei einer Wohnung in der Innenstadt von Augsburg. Sie gaben sich als Wasserableser aus und erlangten auf diese Weise Zugang zur Wohnung. Während einer der Männer den Bewohner ablenkte, durchsuchte der andere die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Erst als der Bewohner die betrügerische Absicht bemerkte, flohen die Täter. Nach aktuellen Informationen wurden mehrere Wertgegenstände gestohlen.

Ähnlicher Vorfall in Göggingen

Bereits gegen 10.45 Uhr traten zwei unbekannte Täter in Göggingen auf und stahlen mithilfe derselben Masche einen erheblichen Betrag an Bargeld aus einer weiteren Wohnung.

Polizei warnt vor Betrugsmasche

Die Augsburger Polizei warnt eindringlich vor solchen Betrügereien: „Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!“ Die Polizei rät, Sicherheitsvorkehrungen wie Türspione, Gegensprechanlagen oder Sperrbügel zu nutzen. Zudem sollten die Angaben der vermeintlichen Handwerker stets telefonisch bei der zuständigen Firma oder Behörde überprüft werden. Bei verdächtigen Feststellungen sollte umgehend der Notruf 110 gewählt werden.

Die Masche ist bekannt: Betrüger geben sich als Handwerker aus, die angeblich dringende Arbeiten durchführen müssen. In der Regel handelt es sich um männliche Täter, die vorgeben, im Auftrag der Hausverwaltung zu handeln. Ist der Zugang zur Wohnung erst einmal erlangt, bleibt die Tür oft einen Spalt offen, während ein Mittäter nach Wertgegenständen sucht. Schließlich verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.