Ballonfahrt über Augsburg verschenken – ein außergewöhnliches Erlebnis 

Eine Ballonfahrt über Augsburg gehört zu den eindrucksvollsten Möglichkeiten, die Fuggerstadt aus einer völlig neuen Perspektive zu entdecken. „Jede Ballonfahrt ist einzigartig – der Wind entscheidet über die Richtung und sorgt dafür, dass keine Route der anderen gleicht“, erklärt Ballonpilot Nils Römeling von Ballonfahrten Augsburg. Sein Unternehmen ist das einzige ortsansässige Luftfahrtunternehmen direkt in Augsburg, das Passagiere regelmäßig zu Ballonfahrten im Heißluftballon mitnimmt. Die Leidenschaft für das Ballonfahren begleitet ihn seit seiner Kindheit – heute blickt er auf mehr als 2.000 Stunden in der Luft zurück, die meisten in Schwaben, dem Allgäu und Oberbayern.

Wind, Wetter und Routen – warum jede Ballonfahrt anders verläuft

Ein festgelegter Streckenplan ist bei einer Ballonfahrt nicht möglich – der Wind gibt die Richtung vor. In Augsburg herrschen häufig Ost- oder Westwind, weshalb die Startplätze überwiegend in Friedberg (bei Ostwind) oder Richtung Diedorf und Stadtbergen (bei Westwind) liegen. So bietet sich die beste Chance, die Augsburger Innenstadt aus der Vogelperspektive zu erleben. Fuggerei, Rathaus, Perlachturm und Maximilianstrasse – alles gut zu sehen!

Die Augsburg Ballonfahrten dauern meist zwischen 60 und 90 Minuten und führen je nach Windgeschwindigkeit und Windrichtung 5 bis 25 Kilometer weit. Gersthofen im Norden, Friedberg im Osten und der Lech sind immer zu sehen, bei guten Sichten sieht man bis ins Allgäu, so Pilot Römeling.

Gutschein für eine Ballonfahrt – ein beliebtes Geschenk

Viele Gäste erhalten ihre Ballonfahrt in Augsburg als Geschenk – sei es zu Weihnachten, zur Hochzeit oder zum Geburtstag. Gutscheine sind zwei Jahre gültig und lassen sich telefonisch, online oder direkt an der Verkaufsstelle auf dem Rathausplatz in Augsburg erwerben.

Die Terminbuchung erfolgt bequem über die Webseite von Ballonfahrten Augsburg. Ein Kalender zeigt verfügbare Termine und freie Plätze – ideal für die schnelle Planung.

Der Ablauf einer Heißluftballonfahrt über der Fuggerstadt

Für das gesamte Erlebnis sollten rund vier Stunden eingeplant werden.

‘

1. Aufbau und Einweisung: Beim gemeinsamen Aufbau des Heißluftballons erklärt der Pilot das sicherheitsrelevante Verhalten – ähnlich wie bei einer Airline.

2. Start und Fahrt: Die Fahrt im Ballonkorb dauert zwischen 60 und 90 Minuten und geht bis zu 30 Kilometer weit.

3. Landung: Gelandet wird im freien Gelände außerhalb von Orten, bevorzugt auf Wiesen oder Feldwegen. Nur der Wind bestimmt den Landeort.

4. Abbau, Umtrunk und Rückfahrt: Nach der Landung wird der Ballon gemeinsam verstaut. Anschließend gibt es Kaffee am Morgen oder ein Bier am Abend. Die Rückfahrt zum Treffpunkt bietet Gelegenheit, das Erlebnis Revue passieren zu lassen.

Die Heißluftballone von Ballonfahrten Augsburg

Ballonfahrten Augsburg nutzt drei Heißluftballone (keine Gasballone) mit unterschiedlichen Aussehen und Größen: den Ballon D-OAUX mit der Augsburger Skyline und Werbung für das Versandhaus Erwin Müller aus Buttenwiesen, den silbernen D-OBEE ohne Werbung für Firmen- und Gruppenfahrten sowie den kleineren D-OURS, den Zoo-Ballon mit Steinbock Urs, der besonders für VIP- und Hochzeitsfahrten geeignet ist. In diesen Ballonen haben zwischen sechs und zwei Passagieren Platz, es sind also immer kleine Gesellschaften.

Ballonfahren: Vom Hobby zum Beruf

Als Nils Römeling 1997 zum Studium nach Augsburg kam, fuhr er zunächst mit dem Ballon seines Vaters. Bis 2026 entwickelte sich daraus ein professionelles Luftfahrtunternehmen mit inzwischen drei eigenen Heißluftballonen. Die Saison startet jedes Jahr im Frühjahr, und in den Sommermonaten hebt Ballonfahrten Augsburg fast täglich ab – bevorzugt früh morgens zum Sonnenaufgang bei gutem Wetter. Pro Fahrt sind maximal sechs Gäste an Bord, wodurch jede Heißluftballonfahrt in Augsburg persönlich und übersichtlich bleibt.

Sicherheit und Zulassung

Ballonfahrten Augsburg ist ein zugelassenes Luftfahrtunternehmen des Luftamt Süd in München. Der Betrieb erfolgt nach den Vorgaben des Luftfahrtbundesamtes. Jedes Jahr werden Checkfahrten durchgeführt, und die Ballone werden in einem luftfahrttechnischen Betrieb umfassend geprüft – vergleichbar mit einem TÜV für Heißluftballone.

Infos, Buchungen, Geschenkgutscheine & Termine

Ballonfahrten Augsburg

Nils Römeling (Dipl.Kfm. Univ)

staatlich genehmigtes Luftfahrtunternehmen BY 307

——————

Julius-Spokojny-Weg 2

86153 Augsburg

0821-449 555 02

Whatsapp +49 160 8707913

https://www.ballonfahrten-augsburg.de

——————

