Polizeibericht Augsburg vom 04.12.2025

Innenstadt/ Göggingen – Polizei ermittelt nach Diebstahl

Am heutigen Donnerstag (04.12.2025) kam es in zwei Fällen zu Diebstahlsdelikten mit der gleichen Masche. In beiden Fällen erbeuteten die bislang unbekannten Täter Geld bzw. Wertgegenstände.

Gegen 12.00 Uhr läuteten zwei bislang Unbekannte bei einer Wohnung in der Innenstadt. Weil sie vorgaben, Wasserableser zu sein, ließ der Bewohner die beiden Männer zunächst ein. Dabei lenkte ein Mann den Bewohner offenbar ab, der zweite Täter durchsuchte die Räumlichkeiten. Als der Bewohner dies bemerkte, flüchteten die Männer. Nach derzeitigem Stand wurden mehrere Wertgegenstände entwendet.

Bereits gegen 10.45 Uhr erbeuteten zwei unbekannte Täter mit der gleichen Vorgehensweise einen höheren Bargeldbetrag aus einer Wohnung in Göggingen.

Die Polizei rät:

Lassen Sie niemals Unbekannte in Ihre Wohnung!

Nutzen Sie Sicherheitsvorkehrungen wie Türspion, Gegensprechanlage oder Sperrbügel.

Überprüfen Sie die Angaben durch telefonische Nachfrage bei der zuständigen Firma bzw. Behörde und teilen Sie dies dem Unbekannten an der Tür mit.

Verständigen Sie auch hier bei verdächtigen Feststellungen umgehend den polizeilichen Notruf 110!



Die Masche:

Bei dieser Masche versuchen Betrüger in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen, in dem sie sich als Handwerker ausgeben und angeblich dringende Arbeiten in der Wohnung der betroffenen Personen durchführen müssen. Die zumeist männlichen Täter behaupten, sie wären von der Hausverwaltung beauftragt, um z.B. unaufschiebbare Überprüfungen an der Wasserinstallation vornehmen zu müssen. Hierbei geht der falsche Handwerker sehr aufdringlich vor. Wenn er Zutritt zur Wohnung bekommt, sorgt er meist dafür, dass die Wohnungstür einen Spalt offen bleibt. Während der Täter das ahnungslose Opfer ablenkt (es z.B. in die Küche oder im Badezimmer bittet, das Wasser abwechselnd heiß und kalt aufzudrehen), schleicht sich ein weiterer Täter in die Wohnung und durchsucht diese nach Bargeld und Wertgegenständen. Anschließend verlassen die Täter die Wohnung und flüchten.

Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Lechhausen – Am Mittwoch (03.12.2025) kam es zum Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in der Amagasaki-Allee.

Gegen 18.45 Uhr befuhr ein 73-jähriger Autofahrer den linken Fahrstreifen. Ein bislang unbekannter Autofahrer wollte mit seinem grauen VW Touran vom rechten auf den linken Fahrstreifen einfädeln. Hierbei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem 73-Jährigen. Am Auto des 73-Jährigen wurde der rechte Außenspiegel beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle.

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

Lechhausen – Am Mittwoch (03.12.2025) touchierte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug ein Auto auf einem Parkplatz in der Neuburger Straße.

In der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.45 Uhr wurde ein roter Skoda Oktavia auf der rechten Fahrzeugseite durch ein Fahrzeug beschädigt. Der Sachschaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizei ermittelt nach Diebstählen

Kriegshaber – In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 17.30 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 06.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Baustelle in der Straße „Am Exerzierplatz“ Ecke Sommestraße und entwendeten Kupfer.

Es entstand ein Beuteschaden im hohen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Pfersee – In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 18.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 05.00 Uhr, entwendeten eine oder mehrere bislang unbekannte Personen Kupfer aus einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße.

Der Beuteschaden sowie der entstandene Sachschaden werden derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Hochfeld – In der Zeit von Dienstag (02.12.2025), 22.00 Uhr, bis Mittwoch (03.12.2025), 09.00 Uhr, entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen E-Scooter in der Von-Richthofen-Straße.

Der E-Scooter war abgesperrt. Der Beuteschaden wird derzeit ermittelt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu wenden.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.