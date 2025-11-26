Diebstahl auf Baustelle in Augsburg: Unbekannte entwenden Starkstromkabel und Diesel

Im Augsburger Stadtteil Pfersee kam es zwischen Freitag, dem 21. November 2025, 13:00 Uhr, und Montag, dem 24. November 2025, 13:00 Uhr, zu einem Diebstahl auf einer Baustelle in der Christian-Dierig-Straße.

Diebesgut: Starkstromkabel und Diesel

Unbekannte Täter verschafften sich im genannten Zeitraum Zugang zur Baustelle und entwendeten mehrere Starkstromkabel. Zusätzlich wurde der Tankdeckel eines Baggers beschädigt, aus dessen Tank anschließend Diesel gestohlen wurde.

Ermittlungen wegen besonders schweren Diebstahls

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 400 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls, insbesondere schweren Diebstahls und Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.