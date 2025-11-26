24-jähriger Rumäne wegen Diebstahls mit Zange in Augsburger Supermarkt festgenommen

Augsburg (Pfersee) – Am Dienstag, den 25. November 2025, kam es in einem Supermarkt in der Christian-Dierig-Straße zu einem Diebstahl durch einen 24-jährigen Mann.

Diebstahl im Supermarkt

Der Vorfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr, als ein Mitarbeiter den Mann beobachtete, wie er eine Getränkedose unbemerkt in seine Jacke steckte. Während ein Teil der Einkäufe an der Kasse bezahlt wurde, wurden die Getränkedose und weitere Lebensmittel nicht bezahlt.

Polizei ermittelt wegen Diebstahls mit Waffen

Nachdem der Mitarbeiter den 24-Jährigen ansprach, wurde die Polizei verständigt. Die entwendeten Gegenstände hatten einen Warenwert im mittleren einstelligen Bereich. Bei der Durchsuchung des Verdächtigen entdeckten die Einsatzkräfte zudem eine Zange. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls mit Waffen gegen den Mann.

Details zur Identität des Verdächtigen

Der 24-jährige Tatverdächtige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.