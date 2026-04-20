29-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg betrunken und ohne Versicherungsschutz gestoppt

Augsburg – Am Sonntag, den 19. April 2026, wurde ein 29-jähriger Mann in der Pilgerhausstraße von der Polizei auf einem E-Scooter kontrolliert. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,8 Promille festgestellt.

Kein Versicherungsschutz vorhanden

Zusätzlich zur Trunkenheit konnte der Mann keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorweisen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt von der Streifenpolizei gestoppt und eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen wegen mehrfacher Verstöße

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Mann ist eritreischer Staatsangehöriger.