29-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg betrunken und ohne Versicherungsschutz gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

29-jähriger E-Scooter-Fahrer in Augsburg betrunken und ohne Versicherungsschutz gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Sonntag, den 19. April 2026, wurde ein 29-jähriger Mann in der Pilgerhausstraße von der Polizei auf einem E-Scooter kontrolliert. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde ein Wert von 1,8 Promille festgestellt.

Kein Versicherungsschutz vorhanden

Zusätzlich zur Trunkenheit konnte der Mann keinen gültigen Versicherungsschutz für den E-Scooter vorweisen. Daraufhin wurde die Weiterfahrt von der Streifenpolizei gestoppt und eine Blutentnahme angeordnet.

Ermittlungen wegen mehrfacher Verstöße

Die Polizei ermittelt nun gegen den Mann wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Der Mann ist eritreischer Staatsangehöriger.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Ammerseeregion | Vermisstenfall in Riederau – Polizei sucht nach 79-jährigem Herrn S.

0
Seit dem 18.04.2026, etwa gegen 19:00 Uhr, wird der 79-jährige Herr S. aus Riederau vermisst. Der Mann befindet sich nach Angaben der Polizei möglicherweise in einer hilflosen Lage. Er ist dement, orientierungslos und aufgrund mehrerer Erkrankungen auf Medikamente angewiesen.
Polizei & Co

Schlägereien in der Augsburger Innenstadt: Polizei ermittelt gegen 13 Personen nach Einsatz von Waffen

0
Auseinandersetzung in der Augsburger Innenstadt endet mit Festnahme Am Sonntag,...
News

Polizeibericht Augsburg vom 19.04.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
FC Augsburg

“Finn Dahmen war überragend” | Die Stimmen zum FC Augsburg-Sieg in Leverkusen

0
Nach dem, auch nach dem Spielverlauf, überraschenden 2:1-Sieg in Leverkusen ist der Klassenerhalt dem FC Augsburg kaum noch zu nehmen. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zu sagen.
Politik & Wirtschaft

Rattengift in Babykost | Erpresserfall mit HiPP-Produkten erschüttert Österreich und Nachbarländer

0
In Österreich, der Slowakei und Tschechien sind manipulierte Babygläschen der Marke HiPP entdeckt worden. Nach bisherigen Ermittlungen soll ein unbekannter Täter im Rahmen eines mutmaßlichen Erpressungsversuchs Rattengift in einzelne Produkte eingebracht haben.