Gasexplosionen setzen Wohnhaus in Frontenhausen in Vollbrand
Polizeipräsidium Niederbayern
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Gasexplosionen setzen Wohnhaus in Frontenhausen in Vollbrand

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

FRONTENHAUSEN, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Am Nachmittag kam es im Mechtildisweg zu einem Unglück, bei dem in einem Wohnhaus mutmaßlich mehrere Gasexplosionen stattfanden. Diese führten zu einem Vollbrand des Gebäudes.

Löscharbeiten und Bergungsmaßnahmen

Die Feuerwehren konnten die direkten Löscharbeiten um 17:30 Uhr beenden, jedoch brannte das Einfamilienhaus vollständig nieder. In Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk und dem Rettungsdienst beginnen nun die Bergungs- und Rettungsmaßnahmen. Noch immer ist unklar, ob sich Personen im Gebäude befinden.

Sicherheitsmaßnahmen und Ermittlungen

Die umliegenden Anwohner wurden rechtzeitig evakuiert und der Einsatzraum bleibt weiterhin gesperrt. Zu den genauen Ursachen der Gasexplosionen und des folgenden Brandes gibt es bisher keine neuen Informationen. Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen vor Ort übernommen.

Die Sperrungen aufgrund der Rauchentwicklung wurden inzwischen aufgehoben.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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