77-Jähriger am Augsburger Kuhsee von Unbekanntem mit Stock angegriffen – Polizei sucht Täter mit Hund
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77-Jähriger am Augsburger Kuhsee von Unbekanntem mit Stock angegriffen – Polizei sucht Täter mit Hund

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag, den 19. April 2026, kam es gegen 23:10 Uhr am Kuhsee in Augsburg zu einem tätlichen Angriff. Ein 77-jähriger Mann, der mit seinem Fahrrad und seinem Hund unterwegs war, geriet in einen Streit mit einem unbekannten Mann. In der Folge der verbalen Auseinandersetzung wurde der Senior mehrfach mit einem Stock auf den Kopf geschlagen und dabei leicht verletzt.

Fahndung nach unbekanntem Täter

Die Polizei sucht derzeit nach einem etwa 45-jährigen Mann, der eine kräftige Statur und einen Vollbart hat. Zum Tatzeitpunkt führte der Unbekannte einen schwarzen Riesenschnauzer bei sich.

Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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