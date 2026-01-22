type here...
Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen: Bordell durchsucht

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Ein Polizeieinsatz hat am Donnerstag in einem Gewerbegebiet im Augsburger Stadtteil Oberhausen für Aufsehen gesorgt. Mit mehr als 20 Einsatzfahrzeugen rückten Beamte zu einem Bordell in der Gubener Straße aus und durchsuchten die Räumlichkeiten über mehrere Stunden hinweg.

Der Einsatz konzentrierte sich auf den Betrieb „Colosseum“. Offizielle Angaben zu möglichen Funden oder weiteren Ermittlungsdetails machten die zuständigen Behörden zunächst nicht. Entsprechend blieb der konkrete Anlass der Maßnahme vorerst offen.

Mehrere Behörden an Aktion beteiligt

Nach übereinstimmenden Informationen waren neben der Polizei auch die Staatsanwaltschaft sowie städtische Stellen in die Aktion eingebunden. Die Stadt Augsburg ist über ihr Ordnungsamt für die Überwachung und Genehmigung entsprechender Betriebe zuständig und begleitet deren laufenden Betrieb.

Das betroffene Unternehmen war zuletzt bereits öffentlich in Erscheinung getreten, da gegen die Betreiberfirma ein Insolvenzverfahren anhängig ist. Ob dieser Umstand im Zusammenhang mit der Durchsuchung steht, konnte zunächst nicht geklärt werden.

