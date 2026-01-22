type here...
Ladendieb in Augsburg nach Flucht und Angriff auf Polizei in Untersuchungshaft
Ladendieb in Augsburg nach Flucht und Angriff auf Polizei in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Augsburg ereignete sich am Dienstag, den 20. Januar 2026, ein Diebstahl in der Innenstadt, bei dem ein 54-jähriger Mann festgenommen wurde. Der Vorfall spielte sich in der Straße “Am Pfärrle” ab, wo Polizeibeamte den Verdächtigen nach einer kurzen Verfolgung stoppen konnten.

Diebstahl in Supermarkt endet mit Festnahme

Der 54-Jährige, der ungarische Staatsangehörigkeit besitzt, hatte gegen 09:30 Uhr in einem Supermarkt in der Frauentorstraße unter anderem eine Flasche Wein gestohlen. Bei der Festnahme konnten die Beamten weiteres Diebesgut sowie drei Messer sicherstellen.

Angriff auf Polizeibeamte

Während der Festnahme versuchte der Dieb, die Beamten mit Schlägen und Tritten anzugreifen, jedoch blieben diese glücklicherweise unverletzt. Aufgrund der Schwere des Vorfalls wurden weitere rechtliche Schritte eingeleitet.

Ermittlungen wegen bewaffneten Diebstahls

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Täter am folgenden Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Polizei führt Ermittlungen wegen Diebstahls mit Waffen gegen den Mann durch.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

