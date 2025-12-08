Newsletter
Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Unfall in Augsburg-Firnhaberau: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Samstagabend, den 6. Dezember 2025, kam es in der Dr.-Schmelzing-Straße im Augsburger Stadtteil Firnhaberau zu einem Unfall mit Fahrerflucht. Ein bisher unbekannter Autofahrer streifte beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Fahrzeugs.

Unfall am Samstagabend

Gegen 19.45 Uhr touchierte ein grauer Toyota den linken Außenspiegel eines abgestellten VW Golf. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ermittlungen wegen Fahrerflucht

Der Sachschaden am VW Golf beläuft sich auf etwa 300 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise. Diese können unter der Telefonnummer 0821/323-2310 gemeldet werden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

