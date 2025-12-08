Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Unvermittelter Angriff auf offener Straße

Gegen 19:30 Uhr wurde der 49-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, aus heiterem Himmel von einem Unbekannten angegriffen, als er sich auf dem Gehweg der Ulmer Straße befand. Der Täter trat von hinten an ihn heran und verletzte ihn mutmaßlich mit einem Messer im Bereich der Beine.

Flucht des Täters und Ermittlungen der Kriminalpolizei

Nach der Tat floh der Angreifer in Richtung Landstraße/Stadtbergen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei Augsburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes aufgenommen.

Zeugenaufruf der Polizei

Der unbekannte Angreifer wird als männlich, etwa 175 cm groß, beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Jacke und eine schwarze Mütze. Die Kripo Augsburg bittet mögliche Zeugen dringend um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-3821.