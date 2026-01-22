type here...
18-Jähriger Ukrainer beschädigt Auto in Augsburger Innenstadt und wird in Krankenhaus gebracht
Polizei & Co
In der Augsburger Innenstadt kam es am Mittwoch, den 21. Januar 2026, zu einem Vorfall, bei dem ein 18-jähriger Mann ein Auto in der Schroeckstraße beschädigte. Gegen 23.45 Uhr wurde er von einem Anwohner beobachtet, der daraufhin die Polizei rief.

Auto mit Farbe besprüht und zerkratzt

Der Jugendliche soll das Fahrzeug mit Farbe besprüht und zerkratzt haben. Die genaue Höhe des entstandenen Sachschadens wird aktuell noch ermittelt.

Polizei nimmt Verdächtigen fest

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei den 18-Jährigen antreffen. Aufgrund einer vermuteten psychischen Ausnahmesituation wurde er in ein entsprechendes Krankenhaus eingeliefert.

Herkunft und Einlieferung des Täters

Der junge Mann besitzt die ukrainische Staatsangehörigkeit.

