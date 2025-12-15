Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
11 C
London
type here...
Subscribe
24-Jähriger ohne Führerschein in Augsburg gestoppt: Polizei ermittelt wegen illegaler Fahrt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

24-Jähriger ohne Führerschein in Augsburg gestoppt: Polizei ermittelt wegen illegaler Fahrt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagmorgen, dem 14. Dezember 2025, in Oberhausen von der Polizei gestoppt, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Allee.

Kontrolle der Polizei

Gegen 06:45 Uhr fiel der junge Mann der Polizei auf, als sie ihn kontrollierten. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, was umgehend zur Unterbindung seiner Weiterfahrt führte.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet. Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel