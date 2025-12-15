24-Jähriger ohne Führerschein in Augsburg gestoppt: Polizei ermittelt wegen illegaler Fahrt

Augsburg (ots) – Ein 24-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagmorgen, dem 14. Dezember 2025, in Oberhausen von der Polizei gestoppt, weil er ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Der Vorfall ereignete sich auf der Konrad-Adenauer-Allee.

Kontrolle der Polizei

Gegen 06:45 Uhr fiel der junge Mann der Polizei auf, als sie ihn kontrollierten. Bei dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 24-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besitzt, was umgehend zur Unterbindung seiner Weiterfahrt führte.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann eingeleitet. Der 24-Jährige besitzt die syrische Staatsangehörigkeit.