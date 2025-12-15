Newsletter
E-Scooter der Marke Streetbooster in Hochzoll gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl


Diebstahl eines E-Scooters in Hochzoll

In Augsburg-Hochzoll wurde am Samstag, dem 13. Dezember 2025, zwischen 05:00 Uhr und 17:00 Uhr ein versperrter E-Scooter gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Karwendelstraße.

Gestohlener E-Scooter der Marke “Streetbooster”

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen grünen E-Scooter der Marke “Streetbooster”. Der entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf einen mittleren dreistelligen Betrag beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizeiinspektion Augsburg Ost nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2310 Zeugenhinweise entgegen.

