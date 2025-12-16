Einbruchsdiebstahl in Friedberg: Täter verursachen 1.000 Euro Sachschaden in der Moosstraße

Einbruch in Friedberg: Am Montag, dem 15. Dezember 2025, wurde zwischen 09:00 Uhr und 21:00 Uhr in ein Haus in der Moosstraße eingebrochen. Die Polizei sucht nach Hinweisen zu den Tätern.

Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro

Der Einbruch hinterließ einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Der genaue Wert des Diebesguts wird derzeit noch geprüft. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Einbruchsdiebstahls aufgenommen.

Hinweise an die Kriminalpolizei

Zeugen, die zur Aufklärung des Falls beitragen können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323 – 3821 zu wenden.