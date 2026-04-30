Jugendliche brechen Auto in Nürnberg auf: Polizei nimmt Tatverdächtige fest
Polizeipräsidium Mittelfranken
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Jugendliche brechen Auto in Nürnberg auf: Polizei nimmt Tatverdächtige fest

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am späten Mittwochabend des 29. April 2026 kam es in Nürnberg zu einem Pkw-Einbruch, bei dem zwei Jugendliche vorläufig festgenommen wurden. Die Tat ereignete sich in der Holzschuherstraße.

Jugendliche brechen Alfa Romeo auf

Gegen 23:00 Uhr schlugen die Jugendlichen, ein 15-jähriger Deutscher und ein 17-jähriger Ukrainer, die Scheibe eines geparkten Alfa Romeo ein, um nach Wertgegenständen zu suchen. Diese Aktion wurde von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet, der umgehend die Polizei verständigte.

Schnelle Festnahme durch die Polizei

Kräfte der Polizeiinspektion Nürnberg-West konnten die Tatverdächtigen nach einem kurzen Fluchtversuch festnehmen. Nach Durchführung ermittlungsrelevanter Maßnahmen wurden die Jugendlichen ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

Weitere Ermittlungen laufen

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um mögliche Verbindungen zu anderen Diebstahlsdelikten zu prüfen.

Erstellt durch: Oliver Trebing

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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