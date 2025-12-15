E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit über 1,5 Promille gestoppt

Augsburg (ots) Innenstadt – Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntag (14.12.2025) in der Jakoberwallstraße unter Alkoholeinfluss erwischt.

Polizeikontrolle in den frühen Morgenstunden

Gegen 05:45 Uhr stoppte die Polizei den Mann. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass sein Wert über 1,5 Promille lag. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit

Der Vorfall führt nun zu Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 25-Jährige, der die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich auf rechtliche Konsequenzen einstellen.