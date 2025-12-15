Newsletter
Montag, Dezember 15, 2025
11 C
London
type here...
Subscribe
E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit über 1,5 Promille gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

E-Scooter-Fahrer in Augsburg mit über 1,5 Promille gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg (ots) Innenstadt – Ein 25-jähriger E-Scooter-Fahrer wurde am Sonntag (14.12.2025) in der Jakoberwallstraße unter Alkoholeinfluss erwischt.

Polizeikontrolle in den frühen Morgenstunden

Gegen 05:45 Uhr stoppte die Polizei den Mann. Bei einem Alkoholtest stellte sich heraus, dass sein Wert über 1,5 Promille lag. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an.

Ermittlungen wegen Ordnungswidrigkeit

Der Vorfall führt nun zu Ermittlungen wegen einer Ordnungswidrigkeit nach dem Straßenverkehrsgesetz. Der 25-Jährige, der die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich auf rechtliche Konsequenzen einstellen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Opferzahl nach Anschlag in Sydney steigt weiter

0
Bei dem Terroranschlag während einer Chanukka-Feier in Bondi Beach in Sydney sind nach neuesten Angaben 16 Menschen getötet worden, darunter einer der beiden Schützen.
Bayern

Festnahmen wegen Anschlagsplan auf Weihnachtsmarkt in Bayern

0
Wegen mutmaßlicher Anschlagspläne auf einen Weihnachtsmarkt in Bayern sind...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 14.12.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
News

Messerangriff in Asylunterkunft – Mann bei Auseinandersetzung in Friedberg verletzt

0
In einer Asylunterkunft in Friedberg ist es am späten Freitagabend zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei wurde ein 30-Jähriger mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter wurde noch vor Ort festgenommen.
FC Augsburg

“Das ist im Moment einfach sehr bitter” | Die Stimmen zur Niederlage des FC Augsburg in Frankfurt

0
Nach dem Heimsieg über Leverkusen wollte der FC Augsburg in Frankfurt nachlegen. Nach einem guten Auswärtsspiel musste man sich der Eintracht aber mit 1:0 geschlagen geben. Zwei nach Videostudium annullierte Augsburger Treffer verhinderten ein besseres Ergebnis. Das hatten die Beteiligten nach der Partie zum Spiel zu sagen.

Neueste Artikel