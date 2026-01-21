Newsletter
Auffahrunfall mit vier Autos in Lechhausen: Vier Leichtverletzte und 11.000 Euro Sachschaden
Polizei & Co
Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, den 20. Januar 2026, ereignete sich in der Neuburger Straße in Lechhausen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, bei dem vier Personen leicht verletzt wurden. Gegen 11.15 Uhr übersah eine 35-jährige Autofahrerin ein Auto, das an einer roten Ampel wartete, und löste dadurch eine Kollision aus.

Unfallhergang

Die Autofahrerin prallte aus bislang unbekannter Ursache auf das wartende Fahrzeug, das durch den Aufprall auf zwei weitere davorstehende Autos geschoben wurde. Die Polizei untersucht nun die Ursache des Unfalls und ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

Sachschaden und Verletzungen

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 11.000 Euro. Die 35-jährige Unfallverursacherin sowie drei weitere Beteiligte im Alter von 35, 33 und 27 Jahren wurden mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Während die Unfallverursacherin und eine weitere Beteiligte die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, handelt es sich bei der 27-Jährigen um eine polnische Staatsangehörige.

