Neu-Ulm | Wahlausschuss lässt neun Wahlvorschläge zur Stadtratswahl zu

Der Wahlausschuss der Stadt Neu-Ulm hat über die Zulassung der Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 8. März 2026 entschieden. In seiner Sitzung am Dienstag, 20. Januar 2026, befasste sich das Gremium sowohl mit der Wahl des Stadtrates als auch mit der Wahl der Oberbürgermeisterin oder des Oberbürgermeisters.

Entscheidung im Rathaus Neu-Ulm

Die Sitzung fand unter der Leitung von Wahlleiter Ralf Mager im Rathaus Neu-Ulm statt. Insgesamt lagen dem Wahlausschuss zehn Wahlvorschläge für die Stadtratswahl vor. Nach Prüfung wurden neun dieser Vorschläge einstimmig zugelassen, ein Wahlvorschlag hingegen abgelehnt.

Wahlvorschlag des BSW abgelehnt

Nicht zugelassen wurde der Wahlvorschlag des Bündnis Sarah Wagenknecht (BSW). Hintergrund ist, dass die gesetzlich vorgeschriebene Zahl an Unterstützungsunterschriften nicht erreicht wurde. Für eine Zulassung wären 340 gültige Unterschriften erforderlich gewesen, tatsächlich wurden jedoch nur 49 gültige Unterstützungsunterschriften eingereicht. Damit waren die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt, weshalb der Wahlausschuss den Vorschlag einstimmig zurückwies.

Neun Parteien und Gruppen treten an

Alle übrigen Wahlvorschläge erfüllten die formalen Anforderungen und wurden ohne Gegenstimme zugelassen. Somit werden bei der Stadtratswahl am 8. März 2026 insgesamt neun Parteien und Wählergruppen antreten.

Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)

• FREIE WÄHLER Bayern / Freie Wählergemeinschaft

Neu-Ulm e.V. (FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm)

• Alternative für Deutschland (AfD)

• BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)

• Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

• Bürger Pro Neu-Ulm e.V. (PRO NU)

• Freie Demokratische Partei (FDP)

• Junge Union Bayern (JU)

• Die Linke

Wahl zur Oberbürgermeisterin beziehungsweise zum Oberbürgermeister

Für die Wahl zur Oberbürgermeisterin oder zum Oberbürgermeister wurden sieben Wahlvorschläge eingereicht. Alle sieben Wahlvorschläge erfüllten die gesetzlichen Voraussetzungen und wurden vom Wahlausschuss einstimmig zugelassen.

Zur Wahl am 8. März 2026 treten folgende Bewerberinnen und Bewerber an:

CSU / JU: Katrin Albsteiger

• FREIE WÄHLER / FWG Neu-Ulm: Roland Prießnitz

• AfD: Franz Schmid

• GRÜNE: Michael Mehren

• SPD: Joachim Kögel

• PRO NU: Tanja Fendt

• Die Linke: Kati Ernst