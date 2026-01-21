Unterallgäu | Wahlausschuss bestätigt Kandidaten für Landrats- und Kreistagswahl

Die personellen Weichen für die Kommunalwahl am 8. März sind gestellt. Der Wahlausschuss des Landkreises hat über die eingereichten Wahlvorschläge entschieden und die Kandidaten für die Landrats- sowie die Kreistagswahl offiziell zugelassen.

Vier Bewerber für das Landratsamt

Für die Wahl des Landrats treten vier Kandidaten an: Verena Winter (CSU), Amtsinhaber Alex Eder (Freie Wähler), Christoph Maier (AfD) und Dr. Otto Schmid (Grüne). Nicht zugelassen wurde der FDP-Bewerber Daniel Steffen, da er lediglich 51 der erforderlichen 385 Unterstützungsunterschriften vorweisen konnte.

Acht Listen für den Kreistag zugelassen

Auch bei der Kreistagswahl sind die Bewerber nun bekannt. Insgesamt wurden acht Parteien und Wählergruppen zugelassen: CSU, Freie Wähler, AfD, Grüne, SPD, JWU, ÖDP und Die Linke. Die FDP scheiterte auch hier an der notwendigen Zahl von Unterstützungsunterschriften und verfehlte mit 59 gültigen Unterschriften deutlich das Soll von 385.

Hintergrund ist, dass die FDP in der laufenden Wahlperiode nicht durchgehend im Kreistag vertreten war und zudem nicht über das sogenannte Parteienprivileg verfügt. Parteien und Wählergruppen, die bereits im Kreistag vertreten sind oder bei zurückliegenden Landtags-, Europa- oder Bundestagswahlen in Bayern mehr als fünf Prozent der Stimmen erreicht haben, benötigen keine Unterstützungsunterschriften.

Formales Prüfverfahren abgeschlossen

Alle Wahlvorschläge mussten fristgerecht beim Landratsamt eingereicht werden. Anschließend prüfte der Wahlausschuss die Unterlagen und entschied über deren Zulassung. Das Gremium setzt sich aus der Kreiswahlleitung sowie vier von den größten Kreistagsfraktionen benannten Mitgliedern zusammen. Gegen die Entscheidungen können noch Einwendungen erhoben werden.

Bei der Kreistagswahl werden insgesamt 60 Mandate vergeben. Weitere Informationen zur Wahl sind über die offiziellen Kanäle des Landkreises abrufbar.