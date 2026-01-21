Drei Landratskandidaten im Landkreis Lindau zugelassen

Der Wahlausschuss des Landkreises Lindau (Bodensee) hat über die Wahlvorschläge für die Kommunalwahl am 8. März 2026 entschieden. In seiner Sitzung am 20. Januar 2026 legte das Gremium fest, welche Bewerber zur Landrats- und zur Kreistagswahl zugelassen werden.

Entscheidung über die Landratswahl

Für das Amt des Landrats wurden drei Wahlvorschläge bestätigt. In der Reihenfolge der Ordnungszahlen treten an: Amtsinhaber Elmar Stegmann für die Christlich-Soziale Union (CSU), der Jurist Christian Thomas für die Alternative für Deutschland (AfD) sowie Bürgermeister Markus Reichart für Bündnis 90 / Die Grünen.

Nicht zugelassen wurde die Bewerbung von Angelika Fotiadis, die sich als „bürgernah und unabhängig“ zur Wahl stellen wollte. Für eine Zulassung wären 340 Unterstützungsunterschriften erforderlich gewesen, eingereicht wurden jedoch lediglich 140 gültige Unterschriften.

Neun Listen für den Kreistag

Neben der Landratswahl entschied der Wahlausschuss auch über die Wahlvorschläge für den Kreistag. Insgesamt wurden neun Wahlvorschläge zugelassen, die in der festgelegten Reihenfolge der Ordnungszahlen auf den Stimmzetteln erscheinen werden.

Weiteres Verfahren

Mit der Entscheidung des Wahlausschusses ist ein wichtiger formaler Schritt im Vorfeld der Kommunalwahl abgeschlossen. Am 8. März 2026 sind die Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Lindau (Bodensee) aufgerufen, über die Zusammensetzung des Kreistages sowie über das Amt des Landrats zu entscheiden.

Für die Wahl des Kreistags wurden neun Wahlvorschläge zugelassen, in der Reihenfolge

der Ordnungszahlen:

01 Christlich-Soziale Union CSU

02 Freie Wähler / Freie Wähler Kreisverband Lindau / Freie Bürgerschaft Lindau FW/FB

03 Alternative für Deutschland AfD

04 Bündnis 90 / DIE GRÜNEN GRÜNE

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands SPD

06 Junge Union JU

07 Freie Demokratische Partei / Lindau Initiative e.V. FDP/LI

08 Ökologisch-Demokratische Partei ÖDP

09 Die Linke Die Linke

Die Partei „Die PARTEI“ benötigte für die Zulassung ihres Wahlvorschlages

340 Unterstützungsunterschriften. Dieses Minimum wurde nicht erreicht. Insgesamt

wurde eine Unterstützungsunterschrift abgegeben.

Die Bekanntmachung der zugelassenen Wahlvorschläge erfolgt spätestens am 3. Februar

durch öffentlichen Aushang in den Dienststellen des Landratsamtes Lindau (Bodensee)

und im Internet