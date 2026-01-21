Newsletter
Augsburger Polizei sichert Sprenggranate und Waffe bei Wohnungsauflösung
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Dienstag, dem 20. Januar 2026, wurde in der Augsburger Innenstadt in der Mittelstraße eine Sprenggranate und eine Schusswaffe entdeckt. Eine Zeugin stieß bei der Auflösung einer Wohnung auf die gefährlichen Gegenstände und alarmierte umgehend die Polizei.

Entdeckung bei Wohnungsauflösung

Die Bewohnerin der betroffenen Wohnung fand die Sprenggranate zusammen mit einer Schusswaffe und zugehöriger Munition. Die Polizei reagierte schnell und entsandte Spezialisten zur Sicherung der Granate.

Sichere Entsorgung der Fundstücke

Die sichergestellten Gegenstände, sowohl die Granate als auch die Waffe mit Munition, werden nun der fachgerechten Vernichtung zugeführt. Zu keinem Zeitpunkt bestand eine Gefahr für die Allgemeinheit.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

