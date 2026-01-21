Diebstahl und Flucht: 30-Jähriger in Weißenhorn festgenommen und in Haft

WEIßENHORN. Am Montagabend bemerkte ein Ladendetektiv in einem Supermarkt gegen 19:15 Uhr das auffällige Verhalten eines Mannes. Der Detektiv konnte beobachten, wie der Mann Lebensmittel und eine Flasche Gin im Wert von etwa 55 Euro in seinen Rucksack steckte und versuchte, den Laden zu verlassen, ohne zu bezahlen.

Fluchtversuch nach Diebstahl

Als der 30-jährige Tatverdächtige daraufhin angesprochen wurde, versuchte er zu fliehen, indem er den Detektiv zur Seite stieß. Der Detektiv konnte jedoch den Rucksack mit der gestohlenen Ware festhalten, sodass der Mann ohne den Rucksack das Geschäft verließ. Die Polizeiinspektion Weißenhorn leitete sofort eine Fahndung ein. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der Mann erheblich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Festnahme und Haftbefehl

Der polnische Verdächtige wurde in der Nähe des Freibades lokalisiert und festgenommen. Am Dienstag wurde er dem Amtsgericht Memmingen vorgeführt. Die Ermittlungsrichterin erließ einen Haftbefehl auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen, der in Vollzug gesetzt wurde. Der Tatverdächtige ist inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt inhaftiert. Der Ladendetektiv blieb bei dem Vorfall unverletzt.