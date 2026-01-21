Polizei entdeckt kinder- und jugendpornografische Inhalte nach Drohnenflug in Oberfranken

HARDECK, LKR. TIRSCHENREUTH / LKR. BAMBERG. Ein Drohnenflug führte zur Entdeckung eines 41-jährigen Mannes durch die Polizei. Die Kriminalpolizei Bamberg und die Staatsanwaltschaft Bamberg haben nun die Ermittlungen übernommen, unter anderem wegen des Verdachts des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten.

Verdächtige Drohne und Fahrzeug entdeckt

Am Montagabend meldete ein Anwohner aus Hardeck gegen 19 Uhr eine verdächtige, umherfliegende Drohne sowie ein auffälliges Fahrzeug. Die Polizei aus Waldsassen kontrollierte daraufhin das Fahrzeug, in dem ein 41-jähriger Deutscher aus dem Landkreis Bamberg saß.

Ermittlungen führen zu belastendem Material

Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Drohne mit abgeklemmten Lichtern. Die Sichtung der Drohnenaufnahmen zeigte, dass der Verdächtige offenbar durch Fenster in den privaten Lebensbereich der Bewohner gefilmt und diese Aufnahmen gespeichert hatte. Die Staatsanwaltschaft Weiden ordnete daraufhin eine Hausdurchsuchung an, bei der kinder- und jugendpornografische Inhalte sichergestellt wurden.

Untersuchungshaft und fortlaufende Ermittlungen

Der Tatverdächtige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Weiden festgenommen. Nach Übergabe des Falls an die Staatsanwaltschaft Bamberg wurde er einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern ohne Körperkontakt und des Besitzes von kinderpornografischen Inhalten anordnete. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bamberg und die Kriminalpolizei Bamberg fortgesetzt.

Die Polizei Oberfranken betont, dass der Einsatz von Drohnen zur Bildaufnahme eine erhebliche Verletzung der Privatsphäre darstellt und strafrechtliche Konsequenzen haben kann.