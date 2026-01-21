Polizei stoppt überladene Lkw auf A8: Hohe Bußgelder für Verstöße gegen Lenkzeiten und Geschwindigkeitsbegrenzung

Augsburg – Am Montag, den 19. Januar 2026, stoppte die Verkehrspolizei Augsburg gegen 15:30 Uhr einen türkischen Sattelzug an der Anschlussstelle Friedberg auf der A8. Bei der Kontrolle des Schwerverkehrstrupps wurden erhebliche Verkehrsverstöße festgestellt.

Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten

Der Fahrer des Sattelzugs missachtete die Vorschriften über Lenk- und Ruhezeiten, indem er die zulässige Tageslenkzeit von maximal 9 Stunden überschritt und nicht die erforderlichen 11 Stunden Ruhezeit einlegte. Zusätzlich überschritt er die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit für Lastkraftwagen über 7,5 Tonnen, indem er mit 104 km/h unterwegs war, obwohl nur 80 km/h erlaubt sind.

Mängel bei Transportgenehmigungen

Weiterhin wurde festgestellt, dass die mitgeführte Genehmigungsurkunde der türkischen Spedition nicht korrekt ausgefüllt war. Dies hätte eine unzulässige mehrmalige Nutzung ermöglicht und stellt somit einen Verstoß gegen internationale Güterverkehrsvorschriften dar. Für diese Vergehen musste der Fahrer ein Bußgeld von 1678,25 Euro zahlen, während der türkische Frachtführer mit 1578,50 Euro belangt wurde. Die Bußgelder wurden direkt vor Ort eingezogen, bevor die Weiterfahrt erlaubt wurde.

Ähnliche Vorfälle auf der A8

Bei einer weiteren Kontrolle eines griechischen Sattelzugs, nur eine Stunde später bei Zusmarshausen an der A8, kam es zu ähnlichen Verstößen. Der Fahrer wurde mit einem Bußgeld von 1342,25 Euro belegt. Verstöße gegen Lenk- und Ruhezeiten sowie Geschwindigkeitsüberschreitungen erhöhen die Unfallgefahr erheblich und führen zu Personen- und Sachschäden. Die Nichteinhaltung von Genehmigungsvorschriften im internationalen Güterverkehr kann zudem zu Wettbewerbsverzerrungen zwischen ausländischen und inländischen Firmen führen.