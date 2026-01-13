Verkehrskontrollen auf A8: Sieben Verstöße festgestellt, rumänischer Sattelzug gestoppt

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Montag, dem 12. Januar 2026, auf dem Parkplatz Kirchholz an der Bundesautobahn A 8 in Fahrtrichtung München eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. In der vierstündigen Kontrolle von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Verstöße gegen Güterkraftverkehrsgesetz und Fahrpersonalgesetz

Insgesamt wurden sieben Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie weitere Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes beanstandet. Diese Verstöße sind häufige Ursachen für Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr.

Technische Mängel bei rumänischem Sattelzug

Besonders schwerwiegend waren die technischen Mängel eines Sattelzugs mit rumänischer Zulassung. Aufgrund der festgestellten Mängel untersagten die Beamten dem Fahrer die Weiterfahrt.

Appell der Polizei

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Besonders bei schwierigen Witterungsbedingungen ist ein umsichtiger und regelkonformer Fahrstil besonders wichtig.