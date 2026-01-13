Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Verkehrskontrollen auf A8: Sieben Verstöße festgestellt, rumänischer Sattelzug gestoppt
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Verkehrskontrollen auf A8: Sieben Verstöße festgestellt, rumänischer Sattelzug gestoppt

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg führte am Montag, dem 12. Januar 2026, auf dem Parkplatz Kirchholz an der Bundesautobahn A 8 in Fahrtrichtung München eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs durch. In der vierstündigen Kontrolle von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr stellten die Beamten mehrere Verstöße fest.

Verstöße gegen Güterkraftverkehrsgesetz und Fahrpersonalgesetz

Insgesamt wurden sieben Verstöße gegen das Güterkraftverkehrsgesetz, die Lenk- und Ruhezeiten der Fahrer sowie weitere Vorschriften des Fahrpersonalgesetzes beanstandet. Diese Verstöße sind häufige Ursachen für Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr.

Technische Mängel bei rumänischem Sattelzug

Besonders schwerwiegend waren die technischen Mängel eines Sattelzugs mit rumänischer Zulassung. Aufgrund der festgestellten Mängel untersagten die Beamten dem Fahrer die Weiterfahrt.

Appell der Polizei

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, die geltenden Regeln und Vorschriften zu beachten, um die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten und Unfälle zu vermeiden. Besonders bei schwierigen Witterungsbedingungen ist ein umsichtiger und regelkonformer Fahrstil besonders wichtig.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...

Neueste Artikel