Unbekannter beschädigt VW Multivan im Wachholderweg – Polizei sucht Zeugen

Am Montag, den 12. Januar 2026, ereignete sich in Augsburg-Hammerschmiede ein Unfall, bei dem eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto im Wachholderweg beschädigte. Der Vorfall fand in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr statt.

Unfallhergang und Schaden

Der unbekannte Fahrer beschädigte den linken Außenspiegel eines roten VW Multivan. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.