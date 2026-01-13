Newsletter
Dienstag, Januar 13, 2026
10.6 C
London
type here...
Subscribe
Unbekannter beschädigt VW Multivan im Wachholderweg – Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter beschädigt VW Multivan im Wachholderweg – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Montag, den 12. Januar 2026, ereignete sich in Augsburg-Hammerschmiede ein Unfall, bei dem eine bislang unbekannte Person ein geparktes Auto im Wachholderweg beschädigte. Der Vorfall fand in der Zeit zwischen 07:00 Uhr und 12:00 Uhr statt.

Unfallhergang und Schaden

Der unbekannte Fahrer beschädigte den linken Außenspiegel eines roten VW Multivan. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei ermittelt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeipräsidium Oberbayern Süd

Jugendlicher stirbt in Kiefersfelden nach Stromunfall beim Entfernen von Schnee von Stromleitung

0
Am Freitag, den 9. Januar 2026, ereignete sich in...
Vermischtes

Gefährlicher Eisregen führt zu Unfällen – Lage bleibt weiter kritisch

0
Eis- und Schneeglätte haben am Montagmorgen vor allem im...
Polizeipräsidium Oberfranken

Massenkarambolage auf B173 bei Lichtenfels: 18 Fahrzeuge beteiligt, 13 Verletzte

0
Am Montagabend kam es auf der B173 zwischen den...
Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizeipräsidium Mittelfranken

Schwerer Unfall auf A6 bei Nürnberg: Eine Person tot, zwei Autos brennen

0
Am Montagnachmittag, den 12. Januar 2026, kam es auf...

Neueste Artikel