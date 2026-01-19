Newsletter
Unbekannter Täter stiehlt Transporter in Göggingen: Polizei sucht Zeugen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Unbekannter Täter stiehlt Transporter in Göggingen: Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend, den 17. Januar 2026, und Sonntagmorgen, den 18. Januar 2026, in der Anton-Günther-Straße im Augsburger Stadtteil Göggingen einen Transporter gestohlen. Das Fahrzeug war dort geparkt, als der Diebstahl begangen wurde.

Diebstahl in Göggingen

Der Besitzer des Transporters stellte das Fehlen seines Fahrzeugs fest, als er am Sonntagvormittag zurückkehrte. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen, die hilfreiche Hinweise geben können.

Kripo Augsburg bittet um Mithilfe

Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kripo Augsburg zu melden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

