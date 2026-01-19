Raubüberfall an Straßenbahnhaltestelle in Augsburg: 25-Jähriger leicht verletzt

In der Nacht von Samstag, dem 17. Januar 2026, auf Sonntag, dem 18. Januar 2026, wurde ein 25-jähriger Mann im Augsburger Stadtteil Kriegshaber Opfer eines Raubüberfalls. Der Vorfall ereignete sich im Bereich der Neusässer Straße, nahe der dortigen Straßenbahnhaltestelle, als zwei bislang unbekannte Täter den Mann überwältigten.

Raubüberfall in Augsburg: Täter entwenden persönliche Gegenstände

Gegen Mitternacht schlugen die Täter zu und entwendeten dabei diverse persönliche Gegenstände des Opfers. Im Zuge des Überfalls erlitt der 25-Jährige leichte Verletzungen und benötigt medizinische Versorgung. Der Mann besitzt die russische Staatsangehörigkeit.

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den beiden flüchtigen Tätern. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sachdienliche Hinweise an die Kripo Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.