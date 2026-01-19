Serie von Einbrüchen im Raum Augsburg: Polizei sucht Zeugen und gibt Schutz-Tipps

Augsburg – Einwohner mehrerer Schwabenstädte wurden am Wochenende Ziel von Einbrüchen und versuchten Einbrüchen, teilte die Kriminalpolizei Augsburg mit. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugenhinweisen.

Einbruch in Großaitingen und Friedberg

In Großaitingen verschafften sich am Sonntag (18.01.2026) unbekannte Täter zwischen 10:00 Uhr und 22:30 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung im Schanzweg. Die Täter wurden offensichtlich gestört und verließen den Tatort ohne Beute, hinterließen jedoch einen Sachschaden von etwa 500 Euro.

Auch in Friedberg kam es am Samstag (17.01.2026) in der Böhmerwaldstraße zu einem Einbruch. Die Täter drangen zwischen 15:30 Uhr und 22:00 Uhr in eine Wohnung ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Der genaue Schaden ist noch in Klärung.

Versuchter Einbruch in Klosterlechfeld

Am Freitag (16.01.2026) versuchten Unbekannte erfolglos, in der Bayernstraße in Klosterlechfeld einzubrechen. Zwischen 18:30 Uhr und 19:00 Uhr scheiterten sie beim Eindringen in das Gebäude. Es entstand dabei weder Sach- noch Beuteschaden.

Einbruch in Spickel-Herrenbach

Ein weiteres Ereignis wurde in der Carron-du-Val-Straße in Spickel-Herrenbach registriert. Im Zeitraum von Samstagabend (17.01.2026) um 20.00 Uhr bis zum frühen Sonntagmorgen (18.01.2026) um 05:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung ein. Der Beuteschaden wird noch ermittelt, doch ein Sachschaden von rund 500 Euro wurde bereits festgestellt.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugenhinweise können unter der Telefonnummer 0821/323-3821 abgegeben werden.

Präventionstipps der Polizei

Um Einbrüche zu verhindern, empfiehlt die Polizei den Bürgern, Nachbarn über Abwesenheit zu informieren, Briefkästen leeren zu lassen und Kennzeichen unbekannter Fahrzeuge zu notieren. Bei Auffälligkeiten sollten die Anwohner sofort den Polizeinotruf 110 wählen.

Zusätzlich bietet die Polizei kostenlose Beratungstermine an, um individuelle Schutzmaßnahmen zu empfehlen. Weitere Informationen und ein Informationsvideo sind auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord verfügbar. Im Podcast „Polcast110“ des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird das Thema Einbruchschutz ausführlich beleuchtet.