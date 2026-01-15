Unbekannte Täter beschädigen Fahrzeuge in Lechhausen und Oberhausen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – Zwei Fälle von mutwilliger Sachbeschädigung an Fahrzeugen beschäftigen derzeit die Polizei in Augsburg. Unbekannte Täter haben in den Stadtteilen Lechhausen und Oberhausen erheblichen Schaden angerichtet.

Blauer VW Tiguan in Lechhausen beschädigt

In Lechhausen wurde im Zeitraum von Dienstag, dem 13. Januar 2026, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, dem 14. Januar 2026, 11:00 Uhr, ein blauer VW Tiguan auf der Derchinger Straße beschädigt. Der unbekannte Täter richtete einen Schaden an der hinteren Stoßstange des Fahrzeugs an. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Augsburg Ost bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2310 zu melden.

Toyota Proace in Oberhausen attackiert

Auch in Oberhausen kam es zu einer Sachbeschädigung. Zwischen Montag, dem 13. Januar 2026, 20:00 Uhr, und Dienstag, dem 14. Januar 2026, 12:00 Uhr, wurden die Rücklichter eines Toyota Proace auf der Hofer Straße beschädigt. Die bisherigen Schätzungen belaufen sich auf einen Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizeiinspektion Augsburg West unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung. Hinweise von Zeugen sind entscheidend, um die Täter zu ermitteln und weiteren Schaden zu verhindern.