Unbekannter Täter beschädigt Autospiegel in Augsburg-Oberhausen – Polizei sucht Zeugen

Augsburg – In Oberhausen ereignete sich am Samstag, den 17. Januar 2026, ein Fall von Vandalismus an einem geparkten Fahrzeug in der Flurstraße.

Unbekannter Täter beschädigt Außenspiegel

Der oder die unbekannte Täter beschädigte den rechten Außenspiegel eines grauen Chevrolets, der in der Flurstraße abgestellt war. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Die Polizei hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2510 bei der Polizeiinspektion Augsburg West zu melden.