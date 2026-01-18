Unfall im Parkhaus am Willy-Brandt-Platz: Polizei sucht Zeugen für Kollision zweier Pkw in Augsburg

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Samstag, den 17. Januar 2026, in einem Parkhaus am Willy-Brandt-Platz in Augsburg. Dabei kollidierten zwei Pkw-Fahrer in der Durchfahrtsstraße nahe der Parkhausausfahrt.

Unfallbeteiligte mit widersprüchlichen Angaben

Gegen 12:30 Uhr kam es zu einer Kollision zwischen einer 41-jährigen Fahrerin und einem 47-jährigen Fahrer. Beide Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Angaben zum genauen Hergang, was die Ermittlungen erschwert.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet dringend um Hinweise von Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum Ablauf des Zusammenstoßes machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 mit der Polizeiinspektion Augsburg Süd in Verbindung zu setzen.

