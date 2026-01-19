Newsletter
type here...
Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen
Polizei & Co
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Augsburg – Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einem schwerwiegenden Vorfall mit zwei jungen Männern.

Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Gegen 18:30 Uhr gerieten ein 26-jähriger Mann und ein 25-Jähriger in einen Streit, bei dem der Ältere den Jüngeren mit einem Messer schwer verletzte. Der verletzte 25-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Täter festgenommen und in Untersuchungshaft

Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen 26-jährigen Täter aufspüren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann bereits am 16. Januar 2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt weiterhin gegen den 26-Jährigen. Beide Männer, der Täter und das Opfer, besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Augsburg Stadt

Die Geissens zu Gast in Augsburg: Auftritt bei Immobilienmesse und Besuch der WWK Arena

0
Augsburg – Prominenter Besuch in Augsburg: Robert und Carmen...
Polizei & Co

Augsburg: Betrunkener Autofahrer schläft mit laufendem Motor am Steuer ein

0
Augsburg (ots) - Am Samstag, dem 17. Januar 2026,...
Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Tragischer Unfall auf B12 bei Weitnau: Fahrradfahrer tot, Pkw-Fahrer alkoholisiert

0
Am 17. Januar 2026 ereignete sich auf der B12 bei Seltmans ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 41-jähriger Fahrradfahrer und ein 24-jähriger Pkw-Fahrer beteiligt waren.
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg vom 18.01.2026

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute
Augsburg Stadt

Rund 1,3 Millionen Euro Fördermittel für den Flughafen Augsburg

0
Augsburg, 18. Januar 2026 – Der Flughafen Augsburg investiert...

Neueste Artikel