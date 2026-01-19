Messerangriff in Augsburg: Haftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen 26-Jährigen erlassen

Augsburg – Am Donnerstag, den 15. Januar 2026, kam es in der Tunnelstraße in Augsburg zu einem schwerwiegenden Vorfall mit zwei jungen Männern.

Körperliche Auseinandersetzung mit Messer

Gegen 18:30 Uhr gerieten ein 26-jähriger Mann und ein 25-Jähriger in einen Streit, bei dem der Ältere den Jüngeren mit einem Messer schwer verletzte. Der verletzte 25-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

Täter festgenommen und in Untersuchungshaft

Die Polizei konnte den zunächst flüchtigen 26-jährigen Täter aufspüren und festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der Mann bereits am 16. Januar 2026 einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen versuchten Totschlags sowie gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 26-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Weitere Ermittlungen laufen

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt weiterhin gegen den 26-Jährigen. Beide Männer, der Täter und das Opfer, besitzen die ukrainische Staatsangehörigkeit.